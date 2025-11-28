Hatalmas robbanás a budapesti bevásárlóközpontban egy drogos miatt, ajtók szakadtak ki a helyükről

Egy kecskeméti férfi úgy gondolta, töltőgázzal ringatja magát bódulatba. A drogos félrevonult a fővárosi bevásárlóközpont egyik mellékhelyiségébe, de csúnyán elszámította magát. A Bors osztotta meg a baleset részleteit.

Drogos miatt hatalmas robbanás a bevásárlóközpont WC-jét, ajtók szakadtak ki a helyükről Fotó: Illusztráció (Maya Ali/Pexels)

Ajtók robbantak ki a helyükből a drogos miatt

Töltőgázt akart szívni, így akarta tompítani a drog utáni vágyát, de csúnyán benézte. Magára zárta az ajtót a bevásárlóközpont mellékhelyiségében, de a palack berobbant.

A nagy erejű detonációtól három ajtó kiszakadt a helyéről, több WC-csésze is megrongálódott. A drogos sokkos állapotban rohant ki a fülkéből. A mellékhelyiségben egy fiatalember is tartózkodott, neki a kabátja, a szemöldöke, a pillája és a haja égett meg a robbanás következtében.

Információink szerint a drogos 43 éves kecskeméti férfit égési sérülésekkel és sokkos állapotban szállították kórházba.

Begőzölt ByeAlex, nekiment egy embernek - videó

