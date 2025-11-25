Drogosok buliztak Újbudán, nem tetszett a szomszédoknak

Ismét lakossági panaszokra reagálva razziáztak egy társasházi lakásban, a főváros XI. kerületében. A rendőrök november 24-én hét embert állítottak elő mintavételre a Villányi úti ingatlanból, mert felmerült a szerhasználat gyanúja. A gyorsteszt négy drogosnál lett pozitív, ezért velük szemben kábítószer birtoklása miatt büntetőeljárás indult a kerületi rendőrkapitányságon – írja a Borsonline.hu.

Túl hangos volt a drogos házibuli, rendőrt hívtak a szomszédok

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Egyszer már előállították a lakás drogos tulajdonosát

Kiderült, hogy a rendőrök szeptember végén már jártak itt, akkor is előállították a lakás tulajdonosát, akinél akkor egy pakett kábítószer volt, és szintén pozitív drogtesztet produkált. A nyomozók vizsgálják, hogy a gyanúsítottak honnan szerezték be a tiltott szert, illetve hogy a tevékenységük a fogyasztáson túl az árusításra is kiterjedt-e.

