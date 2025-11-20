Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
November 16-án délután Egerben egy férfi egy fiútól kábítószert követelt. A fiatal drogost november 19-én este rablás kísérlete miatt őrizetbe vették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálydroggyanúsítottrabláskés

Egerben egy fiútól, akit csak látásból ismert, kábítószert követelt egy férfi november 16-án délután. A 22 éves, kömlői drogos kést húzott elő a zsebéből, amitől a gyerek megijedt és elindult haza, ahová a férfi követte. Összeverekedtek az udvaron – írta meg a Heol.hu.

A férfi késsel akarta droghoz jutni
A férfi késsel akart a droghoz jutni
Kép forrása: Police.hu

A drogot követelő férfi erőszakoskodásának a fiú édesapja vetett véget

A gyerek apja, ahogy meglátta őket, az utcára küldte az elkövetőt, aki a verekedés után távozott. Három napon belül a nyomozóknak sikerült azonosítaniuk a támadót, akit a rendőrök a főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársaival együtt elfogtak. A férfit rablás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A drogos elfogásáról felvételt tettek közzé a nyomozók:

Egy idős nyugdíjast brutális kegyetlenséggel bántalmazott egy betörő. Az elkövetőnek kristályra kellett az idős ember pénze.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!