Egerben egy fiútól, akit csak látásból ismert, kábítószert követelt egy férfi november 16-án délután. A 22 éves, kömlői drogos kést húzott elő a zsebéből, amitől a gyerek megijedt és elindult haza, ahová a férfi követte. Összeverekedtek az udvaron – írta meg a Heol.hu.

A férfi késsel akart a droghoz jutni

Kép forrása: Police.hu

A drogot követelő férfi erőszakoskodásának a fiú édesapja vetett véget

A gyerek apja, ahogy meglátta őket, az utcára küldte az elkövetőt, aki a verekedés után távozott. Három napon belül a nyomozóknak sikerült azonosítaniuk a támadót, akit a rendőrök a főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársaival együtt elfogtak. A férfit rablás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A drogos elfogásáról felvételt tettek közzé a nyomozók:

Egy idős nyugdíjast brutális kegyetlenséggel bántalmazott egy betörő. Az elkövetőnek kristályra kellett az idős ember pénze.