Videó: az egész drogterjesztő családot bekasztlizták, ennek ellenére sem állt le a biznisz

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a szolnoki bűnbanda újabb dílereit fogta el. A nyomozás még áprilisban kezdődött el, nem sokkal utána eredményesen őrizetbe vettek két szolnoki férfit, ezt követően pedig a felsőkapcsolatuk, vagyis az őket kiszolgáló díler is rács mögé került. Mindet sajnos mégsem jelentette a családi drogbiznisz végét. A família egyéb tagjai, és ismerősei tovább vitték az üzletet, azonban nemrég az ő kezükön is kattant a bilincs – írta meg a Police.hu.

Nem volt egyszerű felszámolni a családi drog üzletet

Kép forrása: Police.hu

A társaság közterületen terjesztette a drogot

A biznisz az alábbi módon zajlott: az egyik kábítószer terjesztő Szolnok egy frekventált helyén leparkolt, járműve csomagtartójában lapult a drog. Nyitva hagyta az ajtókat, hogy a fogyasztók, akikkel előre egyeztettek a megrendelt árult ki tudják venni az autóból. A drog már nem volt a gépjárműben, mire a sofőr visszatért.

A fuvarral általában 70-100 ezer forintot kerestek alkalmanként a közvetlen árusítók, míg főnökeik ennél is többet. November 15-re újabb akciót szerveztek a nyomozók a bizonyítékok összegyűjtése után. A novemberi rajtaütésen öten kerültek rendőrkézre, éppen adásvétel közben érték tetten őket, a Bárka utcában, Szolnokon.

Ekkor a dílerek is benn tartózkodtak a személyautóban. Egyikük lábánál 1.2 kilogramm kristályt találtak a rendőrök, valamint 2.3 millió forintot egy váltáskában. Az autótól kicsit távolabb állt egy férfi, aki megpróbált elmenekülni az elfogást látva, azonban a rendőrök feltartóztatták, és őt is előállították.

Valamennyi elkövető otthonában házkutatást tartott a rendőrség. Ezeken a helyszíneken droggal szennyezett eszközök, további kábítószergyanús anyagok kerültek elő, és a bandához köthető depóautót is megtalálták, amelyből lefoglaltak 1.2 kilogramm tiltott szert. Öt embert fogtak el a nyomozók, a letartóztatásukat elrendelte a bíróság. A hatóságok további hét ingatlant, és három járművet kutattak át, ahol 1,4 kilogramm kristályt és 1,4 kilogramm füvet találtak. Ezzel összesen 5 kilogramm kábítószert, 2 333 500 forintot, bankkártyákat, csomagolóanyagokat, őrlőket, mobiltelefonokat foglaltalak le.