Az újszülött első sírása volt a legszebb hang – megható életmentés Győrben

Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Egy 40 év körüli kismama otthonában kezdte meg a szülést, ám a helyzet percek alatt életveszélyessé vált. A mentésirányító és a mentősök gyors reagálásának, valamint példás csapatmunkájának köszönhetően mind az édesanya, mind az újszülött kislány túlélte a drámai pillanatokat.
Egy várandós nő otthonában indult meg a szülés, ám az események rossz irányt vettek. A 40 év körüli édesanya pánikban tárcsázta a segélyhívót, miután észrevette, hogy a köldökzsinór és a baba egyik lába már látható, ráadásul a kis végtag kékes színt öltött, ami azonnali életveszélyre utalt – írta az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalukon.

A mentők példás csapatmunkával mentették meg az újszülött és az édesanya életét
A mentők példás csapatmunkával mentették meg az újszülött és az édesanya életét
Fotó: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

Újszülött és édesanya is életveszélyben volt

A mentésirányító nő azonnal riasztotta a legközelebbi mentőegységeket, köztük mentőgépkocsit, esetkocsit, koraszülöttmentőt és helikoptert is. Közben végig vonalban maradt a kétségbeesett édesanyával, higgadtan irányította és segítette őt a kritikus percekben. A kismama a mentésirányító útmutatásával perceken belül világra hozta kislányát, de a baba nem vett levegőt. Azonnal megkezdődött az újraélesztés, mindenki feszült figyelemmel küzdött a baba életéért.

Rövid időn belül megtörtént a csoda: a kislány lélegezni és sírni kezdett, ami a legszebb hang volt, amit akkor bárki hallhatott. Nem sokkal ezután érkeztek meg a mentők, akik átvették az ellátást, és megkezdték a baba, valamint az anyuka vizsgálatát. A helyzet azonban ismét válságossá vált – a nő a szülés során nagy mennyiségű vért vesztett, és a vérzés nem csillapodott.

Ekkor a helikopteres egység is megérkezett, és a mentők összehangolt csapatmunkában, speciális eszközökkel folytatták az életmentést. Az erőfeszítések végül sikerrel jártak: mind az édesanya, mind a kisbaba állapotát sikerült stabilizálni, majd kórházba szállították őket.

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán meghatottan számolt be az esetről, kiemelve, hogy a bajtársak gyorsasága, szakértelme és higgadtsága nélkül tragédia történhetett volna. A szervezet mielőbbi felépülést kívánt az édesanyának, boldog és egészséges életet az újszülöttnek, és gratulált a mentésben részt vevő egységeknek a példás helytállásért.

 

