Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Keleti temetőben

Ordítozva esett egymásnak két család a kaposvári temetőben - videó

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csoportos garázdaság miatt indult eljárás a kaposvári temetőben november 1-én történtek miatt. Két család tagjai egymásnak estek, amiről videó is készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Keleti temetőbenTikTokSomogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságfelvételgyilkosságcsoportos garázdaságcsaládbalhéverekedésPrisztás József

A TikTok-ra töltötték fel azt a felvételt, amelyen látszik, hogy a kaposvári Keleti temetőben egy sírnál többen összeverekedtek egymással november 1-én. Eddig csak találgattuk, hogy idegenekről vagy ismerősökről, esetleg rokonokról van-e szó. Ma derült ki, hogy két család tagjai azok, akik egymásnak estek.

Két család tagjai egymásnak estek a kaposvári temetőben
Két család tagjai egymásnak estek a kaposvári temetőben
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A felvétel készítője kommentálja is az eseményt, amely hangos kiabálással kezdődött.

Veszekedtek, aztán rátámadtak egymásra. 

Többen egymásnak estek, de miért?

A helyi újságírók megkeresték a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a kérdéseikkel. A rendőrök azt ígérték, hogy hétfőn válaszolnak, amit meg is tettek. 

A rendbontók ellen csoportos garázdaság miatt indult eljárás. 

Kattintson ide, itt láthatja a felvételt!

Huszonkilenc évvel ezelőtt ennél sokkal súlyosabb bűncselekményről beszéltek az emberek halottak napján. 1996. november 1-én ölték meg az alvilágban is jól ismert vállalkozót, Prisztás Józsefet Óbudán. A Prisztás-gyilkosságot évekig nem tudták megoldani, aztán rájöttek, hogy mi, illetve ki állhat a merénylet hátterében. Idézze fel velünk a kilencvenes évek leszámolás-sorozata egyik első eseményének filmbe illő részleteit, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!