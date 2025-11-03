Ordítozva esett egymásnak két család a kaposvári temetőben - videó

A TikTok-ra töltötték fel azt a felvételt, amelyen látszik, hogy a kaposvári Keleti temetőben egy sírnál többen összeverekedtek egymással november 1-én. Eddig csak találgattuk, hogy idegenekről vagy ismerősökről, esetleg rokonokról van-e szó. Ma derült ki, hogy két család tagjai azok, akik egymásnak estek.

Két család tagjai egymásnak estek a kaposvári temetőben

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A felvétel készítője kommentálja is az eseményt, amely hangos kiabálással kezdődött.

Veszekedtek, aztán rátámadtak egymásra.

Többen egymásnak estek, de miért?

A helyi újságírók megkeresték a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a kérdéseikkel. A rendőrök azt ígérték, hogy hétfőn válaszolnak, amit meg is tettek.

A rendbontók ellen csoportos garázdaság miatt indult eljárás.

Kattintson ide, itt láthatja a felvételt!

