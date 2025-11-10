Életet mentett egy tanárnő, amikor iskolaidőben fulladozni kezdett egy kisdiák

November 6-án a tiszaföldvári Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola diákjai és a tanárok ebédhez készülődtek. A gyerekek a tanintézmény ebédlőjében tartózkodtak, amikor egy alsótagozatos kislány a torkához kapott, fulladt, nem tudott levegőt venni, a gyermek pánikba esett. A felügyelőtanár, Bella-Tajti Beatrix azonnal a gyermek segítségére sietett, amivel életet mentett – írta a Szoljon.hu

Életet mentett a tanárnő, miután fulladozni kezdett egy kislány az ebéd alatt

Fotó: Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A pedagógus az előző napokban vett részt az Országos Mentőszolgálat és az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja által szervezett elsősegély-oktatáson, így pontosan tudta, hogy mi a teendő. Néhány gyors, határozott mozdulattal a gyermek lapockái közé ütött, így a kislány légútját elzáró falat kirepült a szájából és a gyermek újra levegőhöz jutott. Bella-Tajti Beatrix gyors reagálásának köszönhetően életet mentett.

