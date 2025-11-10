Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Ezt látnia kell!

Orbán Viktor kíméletlenül elmondta a véleményét

tiszaföldvári

Életet mentett egy tanárnő, amikor iskolaidőben fulladozni kezdett egy kisdiák

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai jelenet zajlott le a napokban a Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskolában, amikor egy gyermek fulladozni kezdett ebédidőben. Az intézmény pedagógusa, Bella-Tajti Beatrix azonnal tudta, hogy mi a teendő, és ezzel életet mentett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tiszaföldváriéletet mentettOrszágos Mentőszolgálatkislánylevegősegítséglégút

November 6-án a tiszaföldvári Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola diákjai és a tanárok ebédhez készülődtek. A gyerekek a tanintézmény ebédlőjében tartózkodtak, amikor egy alsótagozatos kislány a torkához kapott, fulladt, nem tudott levegőt venni, a gyermek pánikba esett. A felügyelőtanár, Bella-Tajti Beatrix azonnal a gyermek segítségére sietett, amivel életet mentett írta a Szoljon.hu

Életet mentett a tanárnő, miután fulladozni kezdett egy kislány az ebéd alatt
Életet mentett a tanárnő, miután fulladozni kezdett egy kislány az ebéd alatt
Fotó: Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Életet mentett a tanárnő

A pedagógus az előző napokban vett részt az Országos Mentőszolgálat és az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja által szervezett elsősegély-oktatáson, így pontosan tudta, hogy mi a teendő. Néhány gyors, határozott mozdulattal a gyermek lapockái közé ütött, így a kislány légútját elzáró falat kirepült a szájából és a gyermek újra levegőhöz jutott. Bella-Tajti Beatrix gyors reagálásának köszönhetően életet mentett.

A napokban hasonlóan drámai jelenetek játszódtak le Budapesten, ahol egy kislány az orrszívó porszívó egyik darabját nyelte le úgy, hogy az a légcsövében kötött ki. Az eszközön van egy pici lyuk, így valamennyire kapott levegőt a gyermek, ám kevésen múlt, hogy nem történt tragédia. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!