Megfojtotta áldozatát, majd visszament gyújtogatni – életfogytiglanra számíthat

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség szerint továbbra is a lehető legszigorúbb büntetés jár annak a férfinak, akit első fokon életfogytiglan szabadságvesztésre ítéltek rablógyilkosság miatt - írta az Ugyeszseg.hu.

Életfogytiglan helybenhagyását javasolja az ügyészség

Fotó: Pixabay

A történet 2024. augusztus 23-án kezdődött, amikor a már büntetett előéletű pécsi férfi hazafelé tartva kiszúrt egy nyitva hagyott kertkaput. Úgy gondolta, ez jó alkalom lehet arra, hogy körülnézzen, ezért be is surrant a kapun át az előszobába. Miközben értékek után kutatott, a ház 94 éves tulajdonosa felébredt és megpróbálta elzavarni a betolakodót.

Az életfogytiglan talán még enyhe büntetés is

A vádlott az idős bácsira rárontott és különböző tárgyakkal, ami éppen a kezébe akadt, addig ütötte az áldozatot, amíg az el nem ájult, végül megfojtotta. A házból egy televíziót és néhány faliórát vitt el.

Zsákmányát hazavitte, majd később visszament a helyszínre és felgyújtotta a házat abban a reményben, hogy eltünteti a nyomokat.

A Pécsi Törvényszék első körben emberölés és rongálás miatt életfogytiglanra ítélte a férfit és tíz évre eltiltotta a közügyektől. A vádlott és védője azonban fellebbeztek enyhítést kérve. Az ügyészség szerint azonban nincs min enyhíteni, így indítványuk alapján az elsőfokú ítélet teljes mértékben helytálló, de a végső döntést a Pécsi Ítélőtábla fogja meghozni.