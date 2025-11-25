Hóban talált lábnyomokat követtek a borsodi életmentők

Bejelentés érkezett a rendőrségre, mely szerint egy 28 éves ózdi férfi üzenetben tudatta barátnőjével, hogy öngyilkosságot fog elkövetni. Ekkor kezdetét vette az életmentő akció Hódoscsépányál – számolt be az esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzése alapján a Boon.hu.

Életmentőnek bizonyultak a hóban talált nyomok Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték a keresést, noha kezdetben csak annyit lehetett tudni, hogy a férfi, aki végzetes tettre szánta el magát, a Hódoscsépány felé eső erdőrészben tartózkodik.

Hóban talált nyomokat követtek az életmentők

Siket Szabina és Sallós Pál rendőr őrmesterek a hóban talált lábnyomokat követve átvizsgálták a környéket, majd egy ingoványos területen, több kilométerre a bejelentés helyszínétől rátaláltak a férfira.

Az öngyilkosjelöltet, – aki még életben volt – leemelték a fáról, azonnal megkezdték az elsődleges segítségnyújtást és értesítették a mentőszolgálatot. A kiérkező mentők kórházba szállították a férfit.

Öngyilkos akart lenni egy 33 éves magyarbánhegyesi férfi is, ezért kinyitotta a gázpalack zárócsapját, kiengedte a gázt, majd rágyújtott egy cigarettára. A bökkenő csak az, hogy az elkeseredett férfi nem a saját, hanem volt élettársa ingatlanában okozott tüzet, és jelentős kárt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.