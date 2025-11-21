Sokkoló támadás a Tiszánál: mi történt valójában a sajfoki zsilipnél?

Különösen furcsa és időnként tragikomikus jelenetek kísérik azt a büntetőpert, amely hétfőn folytatódott a Szolnoki Törvényszéken. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy 63 éves férfit és 30 éves fiát vádolja társtettesként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértéssel. A vádirat szerint nem voltak egyedül: egy 26 éves férfi – aki jelenleg szabadlábon védekezhet – szintén részese volt a brutális támadásnak – számolt be róla a Szoljon.hu.

A sajfoki zsilipnél történt életveszélyt okozó testi sértés miatt folyik a tárgyalás Szolnokon

2023. december 26-án a Tiszasüly külterületén található sajfoki zsilipnél hárman estek neki az egyik ismerősüknek. A gyanú szerint az apa ököllel ütötte a férfit, míg a fia egy vascsővel támadt rá. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett:

eltört az orrcsontja, a sípcsontja, több bordája, és életveszélyes légmell alakult ki nála, ami egyértelműen kimeríti az életveszélyt okozó testi sértés fogalmát.

Döcög a tárgyalás az életveszélyt okozó testi sértés ügyében

A büntetőügyet dr. Nádor Zoltán bíró már jó ideje tárgyalja, de az igazságszolgáltatást ezúttal nemcsak a ködös vallomások nehezítik. A vádlottak – akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az indítékokra és a történtekre ne derüljön fény – gyakran büntetés-végrehajtási intézetből érkeznek, vagy éppen digitális kapcsolaton keresztül kell őket meghallgatni. Emellett ebben az ügyben technika is többször cserben hagyta már bíróságot. Legutóbb november 18-án, amikor a tárgyalás különösen emlékezetesre sikerült.

Két vádlottat elektronikus rendszer segítségével hallgatott meg a bíróság, de az egyik férfi vallomása a dadogós beszédzavar, a szlenges kifejezések és a kötelező maszk miatt gyakorlatilag dekódolhatatlan volt. A helyzetet végül nem a türelem, hanem a technika oldotta meg – vagy inkább rontotta tovább: a kivetítő-rendszer elnémult és elsötétült, így az aznapi meghallgatás alig hozott előrelépést.

Ami így is kiderült, az nem fest túl jó képet a támadókra nézve. A vascső valóban a bántalmazás eszköze, a támadás előzményei pedig drog­fogyasztáshoz és zűrös féltékenységi ügyekhez köthetők. Az áldozat azért ugrott a Tiszába, hogy elmeneküljön előlük.

Hogy valójában mi történt az ominózus decemberi napon, azt remélhetően - ha a technika is úgy akarja -, a következő tárgyalások tisztázni fogják. Dr. Nádor Zoltán bíró feladata lesz szétválasztani a következetlen vallomásokat a tényektől, és eldönteni, ki milyen szerepet játszott a brutális támadásban.

