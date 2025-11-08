Fiatal kerékpárost gázoltak el Hódmezővásárhelyen

A baleset szombaton, az esti órákban történt a hódmezővásárhelyi Csiga utcában. A kiérkező mentők az elgázolt tizenkét éves gyereket a helyszínen elláttak, majd kórházba szállították – írta meg a Délmagyar.hu.

Nem adta meg az elsőbbséget az elgázolt hódmezővásárhelyi gyerek

Fotó: Donka Ferenc/Délmagyar.hu

A hírportál értesülései szerint a gyerek kellő körültekintés nélkül egy, a kereszteződésben álló autó mellett elhaladva hajtott ki kerékpárjával a védett útvonalra. Nem adott elsőbbséget a neki balról érkező személyautónak, amely elütötte. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

