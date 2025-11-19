Elsírta magát a tárgyaláson: undorító módon bánt csecsemőjükkel az apa

A Debreceni Törvényszéken szerdán délután zárult tárgyalás egy látszólag egyszerű, mégis sokrétű ügy volt, amely mélyen gyökerező társadalmi nehézségeket hozott felszínre. Bár az eset kapcsán könnyűnek tűnhet az ítélkezés, a helyes döntéshozatal annál nehezebb, az érintettek számára pedig valószínűleg pokoli lehetett az átélés. Sokan megtapasztalták már a gyermeknevelés nehézségeit és habár a legtöbben képesek uralni az idegfeszültséget, az eset rávilágít arra, hogy egy zaklatott pillanat következtében szinte bárki találhatja magát emberölési kísérlet vádjával a bíróság előtt. Az emberölési kísérlet sértettje pedig ezúttal egy ártatlan csecsemő volt – írta a Haon.hu.

A csecsemőjét bántalmazó apa elsírta magát a tárgyaláson

A hajdúszoboszlói pár ügye 2024 októberében kezdődött a közös gyermek születésével. A vádirat szerint az apa a kialvatlanság miatt egyre feszültebbé vált, mivel a hasfájós csecsemő gyakran ébresztette őket. Fáradtságában előfordult, hogy a gyermeket az ágy matracára dobta. Egy alkalommal, amikor a fagyasztóláda tetején pelenkázott, az apa dühében tenyérrel fejtetőn ütötte a síró csecsemőt, majd olyan erővel tette le, hogy a baba feje koppant és eszméletét vesztette. Bár a szülők ezután mellkasi kompressziót végeztek rajta, kórházba csak másnap vitték el, hazudva a görcsrohamról. A csecsemőt életveszélyes állapotban szállították a debreceni klinikára. A 2025. szeptemberi előkészítő ülésen az apa részben ismerte el a történteket, de az emberölési kísérlet vádjával nem értett egyet.

Ítélet született a csecsemő elleni emberölési kísérlet ügyében

A szerdai bírósági ülésen a szabadlábon lévő anya és a büntetés-végrehajtási intézetből hozott apa is megjelent.

A Debreceni Törvényszék ítéletében az elsőrendű vádlottat, az apát, életveszélyt okozó testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt 8 év börtönre ítélte és megszüntette szülői felügyeleti jogát. A másodrendű vádlottat, az anyát, kiskorú veszélyeztetése miatt két év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Mindkettőjüket véglegesen eltiltották a 18 éven aluli személyek nevelésével, felügyeletével kapcsolatos tevékenységektől.