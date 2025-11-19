Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

gyermek

Elsírta magát a tárgyaláson: undorító módon bánt csecsemőjükkel az apa

2025. november 19. 19:20
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szülői kötelesség, önfegyelem, szeretet és idegösszeomlás szörnyű egyvelege mosódott össze a hajdúszoboszlói pár tettében, akik súlyosan bántalmazták gyermeküket. A bíróság most ítéletet hozott az ügyben, amelyben a vádlottak kis híján megölték saját csecsemőjüket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyermekanyadebreceni törvényszékerőszakcsecsemőtörvényszékapavádlottítélet

A Debreceni Törvényszéken szerdán délután zárult tárgyalás egy látszólag egyszerű, mégis sokrétű ügy volt, amely mélyen gyökerező társadalmi nehézségeket hozott felszínre. Bár az eset kapcsán könnyűnek tűnhet az ítélkezés, a helyes döntéshozatal annál nehezebb, az érintettek számára pedig valószínűleg pokoli lehetett az átélés. Sokan megtapasztalták már a gyermeknevelés nehézségeit és habár a legtöbben képesek uralni az idegfeszültséget, az eset rávilágít arra, hogy egy zaklatott pillanat következtében szinte bárki találhatja magát emberölési kísérlet vádjával a bíróság előtt. Az emberölési kísérlet sértettje pedig ezúttal egy ártatlan csecsemő volt – írta a Haon.hu.

A csecsemőjét bántalmazó apa elsírta magát a tárgyaláson
A csecsemőjét bántalmazó apa elsírta magát a tárgyaláson
Fotó: Katona Ákos/HAON

A hajdúszoboszlói pár ügye 2024 októberében kezdődött a közös gyermek születésével. A vádirat szerint az apa a kialvatlanság miatt egyre feszültebbé vált, mivel a hasfájós csecsemő gyakran ébresztette őket. Fáradtságában előfordult, hogy a gyermeket az ágy matracára dobta. Egy alkalommal, amikor a fagyasztóláda tetején pelenkázott, az apa dühében tenyérrel fejtetőn ütötte a síró csecsemőt, majd olyan erővel tette le, hogy a baba feje koppant és eszméletét vesztette. Bár a szülők ezután mellkasi kompressziót végeztek rajta, kórházba csak másnap vitték el, hazudva a görcsrohamról. A csecsemőt életveszélyes állapotban szállították a debreceni klinikára. A 2025. szeptemberi előkészítő ülésen az apa részben ismerte el a történteket, de az emberölési kísérlet vádjával nem értett egyet.

Ítélet született a csecsemő elleni emberölési kísérlet ügyében

A szerdai bírósági ülésen a szabadlábon lévő anya és a büntetés-végrehajtási intézetből hozott apa is megjelent.

Ítélet született a emberölési kísérlet ügyében
Ítélet született a emberölési kísérlet ügyében
Fotó: Katona Ákos/HAON

A Debreceni Törvényszék ítéletében az elsőrendű vádlottat, az apát, életveszélyt okozó testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt 8 év börtönre ítélte és megszüntette szülői felügyeleti jogát. A másodrendű vádlottat, az anyát, kiskorú veszélyeztetése miatt két év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Mindkettőjüket véglegesen eltiltották a 18 éven aluli személyek nevelésével, felügyeletével kapcsolatos tevékenységektől.

Balláné Szentpáli Edit bíró az indoklásban kiemelte, hogy az ítélet alapját a vádlottak beismerő vallomása képezte. Hozzátette, a szakértői vélemény szerint csak a csodán múlik, hogy a csecsemőnél ne következzen be maradandó károsodás.

Az anya is felelős

Balláné Szentpáli Edit bíró hangsúlyozta, a bizonyítási eljárásra azért volt szükség, hogy elhatárolják az emberölési kísérletet az életveszélyt okozó testi sértéstől. A tanúvallomások megerősítették, hogy a gyermek vágyott, szerelemből született, ám a szülők kimerültek és magukra maradtak, rokonok segítsége nélkül kezelték a sokat síró, hasfájós csecsemőt, jelezve is a védőnőnek, hogy segítségre szorulnak.

A bírói álláspont szerint a nehéz helyzet ellenére mindent alá kellett volna vetni a gyermek érdekének. Kiemelte, hogy bár a szülők idegileg ki voltak merülve, a családon belül nem volt erőszak, az apa pedig dolgozott a ház bővítéséért. Szülői kötelezettségüket 2024 novemberéig teljesítették. A bíróság megállapította, hogy az anya etetési és fektetési hibái nem veszélyeztették a gyermek testi épségét. Azonban azáltal, hogy tanúja volt a bántalmazásnak és nem tett semmit, felelnie kell kiskorú veszélyeztetése miatt.

A bíró rámutatott, hogy bár nem bizonyítható, hogy a csecsemő sérült a dobások vagy a rázások során, ezek nem számítottak szeretetteljes apai magatartásnak. A gyermek sorsát a december 3-i ütés pecsételte meg, amikor a feje a hűtőládához koppant – ekkor következett be a maradandó agykárosodás.

Az anya is felelős a csecsemő bántalmazásáért
Az anya is felelős a csecsemő bántalmazásáért
Fotó: Katona Ákos/HAON

Nem emberölési kísérlet, csak gondatlanság

A bírói indoklás szerint az apa cselekedete nem emberölési kísérlet, mivel szándéka nem terjedt ki a gyermek halálára, csupán a kimerültség okozta feszült pillanatban járt el helytelenül.

A bíróság megállapította, hogy az ütés, mely a csecsemő fejének koppanásához vezetett, maradandó agykárosodást okozott.

  • Az apa 8 év börtönt kapott és elvesztette szülői jogát,
  • az anyát felfüggesztett börtönre ítélték a tétlenség miatt.

Az ítélet ellen az ügyész (jogi minősítés) és az apa (enyhítés, szülői jog) is fellebbezett. A másodfokú eljárás idejére az apa házi őrizetbe került, az anya ítélete jogerős.

Az esetről részletesebben lapunk már korábban írt. Ezt az Origo.hu oldalán tekinthetik meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!