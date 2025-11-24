Nagy port kavart a döntés a halálos balesetet okozó taxis ügyében

A Liszt Ferenc Reptérre vezető úton történt tragédia még 2022 februárjában rázta meg Budapestet, de a botrányos ügy hullámai csak most csitultak el. Az ítélet hatalmas port kavart, a taxis ugyanis halálos balesetet okozott és ezzel végleges eltiltás ítéletét kapta harmadfokon - írta az MTI.

Végleges eltiltás lett a tragikus ügy vége

Fotó: Pixabay

A férfi egy péntek esti rohanásban döntött úgy, hogy 130 km/órás tempóval előzésbe kezd a XIX. kerületben. A manőver tragédiába is torkollott, hiszen frontálisan ütközött egy vele szemben szabályosan közlekedő autóba. A vétlen sofőr a helyszínen életét vesztette.

Az eltiltás megalapozott volt

A taxis nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, ugyanis több szabálysértési ügyet is összegyűjtött az évek során. Az elsőfokú bíróság 2 év fokházat és 5 év eltiltást szabott ki rá. Azonban az ügyészség kevesellte a büntetést és keményebb ítéletet kért.

Másodfokon így a bíróság súlyosított és 3 év szabadságvesztés, valamint 8 év eltiltás lett belőle, ráadásul kábítószer birtoklásáért is elmarasztalták a férfit. A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla végül kimondta a sokakat felkavaró ítéletet és a taxist végleg eltiltották a vezetéstől.

Ugyan jóval enyhébb ítélet született az éppen 18. életévét betöltő frissen megszerzett jogosítvány tulajdonosának, akit gyorshajtásért állítottak elő, de vezetői engedélyét így is azonnal bevonták.