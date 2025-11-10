Hírlevél

eltűnt

Most már Baranyában is keresnek valakit; nézze meg, kit!

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Már több, mint egy hónapja nem tudják, hol lehet egy 48 éves, Baranya vármegyei férfi. Eltűnt Theisz János, most őt keresik.
eltűntkeresiksegélyhívószámmeghaltöngyilkosságSzigetvári Rendőrkapitányságholttestgyilkosságmegtaláltákrendőrség

Szinte minden napra jut egy olyan hír, ami valakinek az eltűnéséről szól. A Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársai egy 48 éves férfit keresnek. Az eltűnt Theisz János fotóját a Bama.hu tette közzé.  

Eltűnt Theisz János
Forrás: police.hu

A körözési adatlap szerint Theisz János 1977. október 1-jén született Siófokon és 2025. szeptember utolsó napján, 30-án veszett nyoma. Ennek már több mint egy hónapja, azóta nem ad magáról életjelet. A rendőrök azt kérik, hogy ha tud valamit arról, hol van a képen látható férfi, merre mehetett, vagy ismeri az eltűnése körülményeit és úgy gondolja, érdemben tud segíteni nekik, jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot. 

Kaszás Nikolettet megtalálták, az eltűnt matematikatanárt még nem

A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság a 47 éves, hajdúdorogi Papp Sándort szeretné megtalálni, aki Nyíregyházára indult "ügyet intézni" október végén, majd eltűnt. Az kiégett autója már előkerült, ő még nem. Róla ebben a cikkünkben olvashat. Október utolsó napján túrázni indult, nem tért haza Csetényiné Németh Éva Ilona. Azóta már annyian aggódnak érte, mint a Pilisben elveszett Kaszás Nikolettért szeptemberben. A berettyói csónakbalesetben eltűnt debreceni doktoranduszt megtalálták, igaz, őt holtan, arról a matematikatanárról viszont, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett szeptember 7-én, még nem érkezett ilyen hír. De egy nagyon fontos dolog már kiderült Miklovicz Andrásról, kattintson ide, ha kíváncsi rá, micsoda. A 27 éves Kaszás Nikolett holttestére óriási összefogással szeptember 28-án bukkantak rá, pontosan ezen a helyen: kattintson és nézze meg! Kaszás Nikolett rejtélyes halála hivatalosan lezáratlan a nyilvánosság előtt. A kutató–mentő szakember viszont elmondta, hogy nem történhetett más, csakis egyvalami: Kaszás Nikolett öngyilkos lett. Kattintson ide, ha kíváncsi rá, miből gondolja így! A szombathelyi Lukóczki László sem élt, amikor rátaláltak. Egy szemtanú szerint öngyilkos lett. Egy Dánynál eltűnt 13 éves kislányt viszont épségben megtaláltak a kutató-mentők.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

