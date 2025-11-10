Most már Baranyában is keresnek valakit; nézze meg, kit!

Szinte minden napra jut egy olyan hír, ami valakinek az eltűnéséről szól. A Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársai egy 48 éves férfit keresnek. Az eltűnt Theisz János fotóját a Bama.hu tette közzé.

Eltűnt Theisz János

Forrás: police.hu

A körözési adatlap szerint Theisz János 1977. október 1-jén született Siófokon és 2025. szeptember utolsó napján, 30-án veszett nyoma. Ennek már több mint egy hónapja, azóta nem ad magáról életjelet. A rendőrök azt kérik, hogy ha tud valamit arról, hol van a képen látható férfi, merre mehetett, vagy ismeri az eltűnése körülményeit és úgy gondolja, érdemben tud segíteni nekik, jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

Kaszás Nikolettet megtalálták, az eltűnt matematikatanárt még nem

