gerincműtétek

Nyoma veszett a népszerű főorvosnőnek, nagy erőkkel indult meg a keresés

Köddé vált a 62 éves dr. Kett Antónia, aki Szekszárdon dolgozott fül-orr-gégész főorvosként. 1963. december 15-én született Pécsett, a rendőrség hivatalosan is eltűnt személyként keresi.
fül-orr-gégészetSzekszárdfőorvoseltűnt

A napokban rejtélyes körülménye között eltűnt Dr. Kett Antónia, a 62 éves, Szekszárdon népszerű fül-orr-gégész főorvos. A nőt eltűnt személyként tartja nyilván a rendőrség — írta meg a Teol.hu.

Az eltűnt nő 166–170 centiméter, vállig érő szőke haja van, kék szemű
Az eltűnt nő 166–170 centiméter, vállig érő szőke haja van, kék szemű
Kép forrása: Police.hu

Kett Antóniának gerincműtéte volt Szegeden november 3-án, ezért friss műtéti hege van, a nyakán pedig kötés látható. A rendőrség azt írja: aki találkozik a doktornővel, óvatosan járjon el, mivel a műtét miatt idegsebészeti ellátásra szorul. Hozzátették: a hölgy öngyilkosságra hajlamos.

Az eltűnt nőt könnyű lehet beazonosítani ruházata alapján

A doktornő eltűnésekor fehér papucsot, sötét nadrágot, és pulóvert, alatta fehér pólót és kórházi hálóinget visel. 

Amennyiben bárki látta az eltűnt főorvosnőt, haladéktalanul jelezze 112-es, vagy a 36 (62) 562-400-as telefonszámon!

A napokban több rejtélyes eltűnésről számoltunk be. Október 31-én, kirándulás közben veszett nyoma Csetényiné Németh Éva Ilonának, aki a férjével a Lillafüred közeli erdőkben sétált. A pár megállt pihenni, rövid ideig elváltak egymástól, majd a nő nyomtalanul eltűnt. Kutató-mentők, búvárok, rendőrök és önkéntesek keresik a nőt a környező erdőben és tavakban.

 

