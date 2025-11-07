Nyoma veszett a népszerű főorvosnőnek, nagy erőkkel indult meg a keresés

A napokban rejtélyes körülménye között eltűnt Dr. Kett Antónia, a 62 éves, Szekszárdon népszerű fül-orr-gégész főorvos. A nőt eltűnt személyként tartja nyilván a rendőrség — írta meg a Teol.hu.

Az eltűnt nő 166–170 centiméter, vállig érő szőke haja van, kék szemű

Kép forrása: Police.hu

Kett Antóniának gerincműtéte volt Szegeden november 3-án, ezért friss műtéti hege van, a nyakán pedig kötés látható. A rendőrség azt írja: aki találkozik a doktornővel, óvatosan járjon el, mivel a műtét miatt idegsebészeti ellátásra szorul. Hozzátették: a hölgy öngyilkosságra hajlamos.

Az eltűnt nőt könnyű lehet beazonosítani ruházata alapján

A doktornő eltűnésekor fehér papucsot, sötét nadrágot, és pulóvert, alatta fehér pólót és kórházi hálóinget visel.

Amennyiben bárki látta az eltűnt főorvosnőt, haladéktalanul jelezze 112-es, vagy a 36 (62) 562-400-as telefonszámon!

