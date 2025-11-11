Holtan került elő az eltűnt, demens asszony

A 67 éves asszony 2025. szeptember 24-én tűnt el gönci otthonából, és utána hosszú, közel két hónapig tartó, nagyszabású keresés indult. Drónok, speciális kutyák és többtucatnyi önkéntes is részt vett az eltűnt nő utáni kutatásban. Szeptemberben száznál is többen keresték őt, a környező települések polgárai is összefogtak, az eltűnt férje pedig plakátokat helyezett ki, és komoly nyomravezetői díjat ajánlott fel. Az erőfeszítések ellenére a nyomozás sokáig eredménytelen maradt – írta a Boon.hu.

Hónapokon át tartó, hatalmas összefogással keresték az eltűnt asszonyt (a kép az október 4-i kutatáson készült)

Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Többször is eltűnt már korábban

A demenciával élő asszony korábban többször is eltűnt, de családja mindig rátalált.

Információink szerint a kutatás tragikus fordulatot vett: egy holttestkereső kutya segítségével november 10-én,

a Hernád folyónál egy fennakadt holttestre bukkantak, amelyet november 11-én, kedden sikerült kiemelni.

A holttest a folyó egy csónakkal megközelíthető, sűrű bozóttal borított szakaszán,

egy vízbe dőlt fára akadva feküdt.

Emiatt a tereprendezés és a kiemelés előkészületei már hétfő este megkezdődtek, amelyben a Neptun Mentőcsapat is segédkezett.

Maga a kiemelés kedden délelőtt, nehéz terepen zajlott.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette, hogy a talált holttesttel kapcsolatban rendőrségi eljárás van folyamatban. Az eltűnt nő családja időközben megerősítette a hírt: a hozzátartozójukat találták meg.

