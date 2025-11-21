Eltűnt egy autista kisfiú, több százan indultak a keresésére

Lajosmizsén csütörtök délután nyoma veszett egy autista kisfiúnak. A közösségi összefogásnak köszönhetően szerencsére néhány órán belül épségben megtaláltak az eltűnt gyermeket – írta meg a Borsonline.hu. A portál hozzátette: a szülők a közösségi médiában kértek segítséget a kereséshez, így jött létre a példás összefogás.

A rendőrség bejegyzése alapján jószándékú emberektől kértek segítséget, az eltűnt hétéves kisfiú megkereséséhez

Fotó: Unsplash,illusztráció

A kisfiú néhány pillanat alatt eltűnt

A gyermek annak ellenére tűnt el, hogy szülei mindig figyeltek rá. A rendőrség arról számolt be, hogy rövid időn belül több százan reagáltak a segítségkérő Facebook-posztjukra. A jóakaratú emberek között voltak magánszemélyek, önkéntesek, civil szervezetek, kutyás keresőcsapatok és hőkamerás drónokkal érkező segítők is. Az ország különböző pontjairól indultnak felkutatni a hétéves gyermeket. Azok, akiknek nem volt lehetősége személyesen részt venni a keresésben, bíztató üzenetekkel és megosztásokkal támogatták az összefogást. A gyermek szerencsére épségben előkerült néhány órán belül, egy közeli tanyán találták meg.

„Számunkra, rendőrök számára felemelő és megható volt átélni ezt a példátlan összefogást, és azt gondoljuk, mindenki ugyanígy érzett. Az összefogásnak valóban teremtő ereje van. Hálásan köszönjük mindenkinek – annak a legalább 300–400 embernek, szervezetnek – a segítséget” – zárta a bejegyzését a rendőrség.