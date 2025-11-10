Tíz napja, október 31-én veszett nyoma a Bükkben a 72 éves Csetényiné Német Évának. Eddig sajnos nem bukkantak az eltűnt nő nyomára, a borsodi rendőrség azonban most megerősítve kutat tovább – tájékoztat a Boon.hu.

Az eltűnt Csetényiné Német Éva fényképe

Forrás: Police.hu

Az Origo is beszámolt arról a kiterjedt keresésről, ami azért folyik, hogy megtalálják az idős, beteg nőt. Az asszony Lillafüred környékén túrázott a férjével, amikor a Flóra forrásnál megálltak szalonnát sütni. Ekkor azonban váratlanul szem elől veszítették egymást. A férj így mesélte el a történetet:

Mióta a feleségem demens volt, nem lehetett egyedül hagyni, mindenhova vittem magammal. Az eltűnés napján is elmentünk a Flóra forráshoz szalonnát sütni. Jelezte, hogy éhes, így elkezdtem előkészíteni az ételt. Olyan húsz-harminc percig a tüzet raktam, kenyeret és hagymát szeltem, tettem-vettem és mire készen lettem, eltűnt. Hátrafordultam és már nem volt ott. Mindent félredobva futottam utána, de sehol sem találtam már."

Kutató-mentőkkel kiegészülve folytatják az eltűnt nő utáni nyomozást

A Boon.hu érdeklődésére Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a rendőrök mellett erdészek, vadászok, polgárőrök és más önkéntesek is társultak a kereső misszióhoz. Ehhez a csapathoz csatlakozott most a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is, akik a rendőrökkel együtt folytatják a kutatást a terepen hőkamerával, a levegőből pedig drónnal.

A Miskolci Rendőrkapitányság a lakosság segítségét is kéri a keresésben. Közlésük szerint az eltűnt az asszony 160 centiméter magas, őszülő barna haját eltűnésekor copfba kötötte. és csak egy vékony túraruhát viselt.

Azt kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt asszonnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.