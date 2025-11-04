Eltűnt édesapát keresnek: nagymamájához indult, de nem ért haza

Az orosházi születésű Jankó Ákos több napja nem adott magáról életjelet: a férfi október 30-án vált köddé, és senki sem tudja, hol lehet. Az eltűnt személy a legutolsó információk szerint Pusztaföldvárra indult nagymamájához, de Kaszaperre, az otthonába már nem érkezett vissza. Az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-oldalon megjelent felhívás szerint a 26 éves férfi 180 centiméter magas és körülbelül 100 kilogramm testsúlyú – írta a Beol.hu.

Eltűnt egy édesapa, nem ért oda úticéljához soha

Fotó: Gulyás-Putics Tímea Krisztina/Facebook

Eltűnt Jankó Ákos

A keresett férfi eltűnésekor fekete mellényt, Kárpátia feliratú pulóvert, fekete nadrágot és fekete Adidas cipőt viselt. Jankó Ákos 1999. szeptember 8-án született, barna hajú és barna szemű, különösebb ismertetőjegye vagy ismert betegsége nincs. Személyi igazolványa nála van, de a telefonja ki van kapcsolva. A körözést a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság adta ki.

Jankó Ákost nagy erőkkel keresik

Fotó: Police.hu

Amennyiben bárki információval rendelkezik Jankó Ákos tartózkodási helyéről, a rendőrség kéri, hogy haladéktalanul értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon!

