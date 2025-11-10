November 4-én nyoma veszett egy 8 éves kislánynak. A 2017-ben, Szombathelyen született gyerek eltűnt a Vas vármegyei Kőszegen. Mindenhol keresik. A rendőrök is mindent megmozgatnak, hogy megtalálják, eddig nem sok eredménnyel - írta meg a Vaol.hu

Horváth Tifani eltűnt Fotó: police.hu

A rendőrök azt kérik, aki tud valamit Horváth Tifaniról, hívja a Kőszegi Rendőrkapitányságot a 36 (94) 360-101 telefonszámon, vagy jelentse a 107-es vagy 112-es segélyhívószám egyikén.

Theisz János is eltűnt

Amíg a kőszegi rendőrök a kislányt keresik, a Baranya vármegyei Szigetvári Rendőrkapitányság munkatársai egy 48 éves férfit szeretnének megtalálni. Theisz Jánosról ebben a cikkünkben írtunk. Nézze meg, hátha látja valahol és telefonáljon! Lehet, hogy megmenti egy ember életét.

