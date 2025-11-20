Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Lajosmizse

Eltűnt egy autista kisfiú Lajosmizsén

Már mindenhol keresnek egy hétéves kisfiút Bács-Kiskun vármegyében. Az eltűnt Hriazik Dilen autista, egyáltalán nem beszél.
November 20-án 15 óra körül eltűnt egy autista kisgyerek Lajosmizsén. A 7 éves Hriazik Dilen anyaszült meztelenül szaladt ki Alsólajos tanya egyik házából – írta meg a Baon.hu.

Az eltűnt kisfiú nem beszél
Az eltűnt kisfiú nem beszél
Kép forrása.Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Segítsen az eltűnt kisfiút megtalálni 

A rendőrök azt kérik, ha tud valamit arról, hol van most a kisfiú, 

azonnal hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon,

vagy tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán a névtelensége megőrzése mellett, de a 112-es segélyhívón is tehet bejelentést.

Azt a 14 éves kislányt, akit a kutyájával indult útnak, megtalálták. Mázli azonban nem lett meg.

 

