Eltűnt egy autista kisfiú Lajosmizsén

November 20-án 15 óra körül eltűnt egy autista kisgyerek Lajosmizsén. A 7 éves Hriazik Dilen anyaszült meztelenül szaladt ki Alsólajos tanya egyik házából – írta meg a Baon.hu.

Az eltűnt kisfiú nem beszél

Kép forrása.Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Segítsen az eltűnt kisfiút megtalálni

A rendőrök azt kérik, ha tud valamit arról, hol van most a kisfiú,

azonnal hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon,

vagy tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán a névtelensége megőrzése mellett, de a 112-es segélyhívón is tehet bejelentést.

