Eltűnt egy autista kisfiú Lajosmizsén

Már mindenhol keresnek egy hétéves kisfiút Bács-Kiskun vármegyében. Az eltűnt Hriazik Dilen autista, egyáltalán nem beszél.
November 20-án 15 óra körül eltűnt egy autista kisgyerek Lajosmizsén. A 7 éves Hriazik Dilen anyaszült meztelenül szaladt ki Alsólajos tanya egyik házából – írta meg a Baon.hu.
Segítsen az eltűnt kisfiút megtalálni
A rendőrök azt kérik, ha tud valamit arról, hol van most a kisfiú,
azonnal hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon,
vagy tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán a névtelensége megőrzése mellett, de a 112-es segélyhívón is tehet bejelentést.
