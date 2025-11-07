Önkéntesek, rendőrök, kutató-mentők, drónok, búvárok keresik a Lillafürednél eltűnt asszonyt

Már egy hete, október 31-e óta eltűntként tartják számon Csetényiné Németh Éva Ilonát. Az asszonynak Lillafüred közelében, az erdőben veszett nyoma – írta meg a Borsonline.hu.

A család alig várja, hogy információt kapjanak az eltűnt szerettük hollétéről

Kép forrása:Facebook

Óriási területet fésültek át a rendőrök, önkéntesek, és a speciális kutatócsoportok, a Hámori-tó környékén még hőkamerás drónokat is bevetettek, azonban eddig még nem sikerült a Csetényiné Németh Éva nyomára bukkanni.

Az eltűnt feleség után férje több mint egy órán keresztül kutatott

Az asszony Lillafüred környékén túrázott a férjével, ahol egy forrásnál megálltak szalonnát sütni. Ekkor azonban váratlanul szem elől veszítették egymást, a férj több mint egy órán keresztül kutatott felesége után, majd értesítette a hatóságokat. A szervezett keresések azonnal megindultak a bejelentést követően. A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, valamint rengeteg civil önkéntes is bekapcsolódott a keresésbe a rendőrség mellett. A Csanyik-völgy, a Sanofi gyár környéki erdők, valamint a Hámori-tó térsége a kutatások központi helyszínei.

„Továbbra sincs áttörés az ügyben” – szólalt meg az eltűnt idős asszony egyik családtagja

– Új fejlemények nincsenek, sajnos a folyamatos keresés ellenére sem találják. Civil személyek és több kutatócsoport is segítette és továbbra is segíti a keresést, sajnos eddig eredménytelenül – nyilatkozta a Borsonline-nak Adrienn, az eltűnt nő menye. Hozzátette: a feltételezett utolsó tartózkodási helyétől kiindulva keresi a rendőrség az eltűnt idős asszonyt, a család folyamatosan kutatja Évát önkéntes segítséggel. Emiatt a portálnak nyilatkozó hölgy a háláját fejezte ki azoknak, akik eddig segítettek a keresésben, és arra kérte a lakosságot, hogy járjanak nyitott szemmel a környéken.

A család abban reménykedik, hogy Éva élve hazakerülhet, azonban a már hét napja tartó keresés nyugtalanító. Az idős nő mindössze egy vékony túraruhában volt, ivóvíz és élelem nélkül, gyógyszereit a napokban nem volt lehetősége beszedni. Hivatalos felhívást adott ki a Miskolci Rendőrkapitányság, a lakosság segítségét kérik a keresésben. A rendőrség közlése szerint az eltűnt az asszony 160 centiméter magas, őszülő barna haját eltűnése napján copfba kötötte, rövid túraöltözetben indult útjára.