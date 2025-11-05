A kutyájával ment világgá a tinilány, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Nyoma veszett egy 14 éves tinilánynak október 31-én. A lakosság segítségét kéri a Mohácsi Rendőrkapitányság az eltűnt kislány keresésében – írta meg a Bama.hu.
Bianka testalkata vékony, körülbelül 166-170 cm, 41-50 kilogramm. Hosszú, hátig érő szőke haja van, és kék szeme.
Az eltűnt lány Pécs felé tartott köddé válása napján
A reggeli buszútra kutyáját, Mázlit is magával vitte. Bepakolt váltóruhát, cipőt, iskolai felszereléseket.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri Barna Biankát, információval rendelkezik tartózkodási helyéről, vagy látta őt, az értesítse a hatóságot a 112-es segélyhívó számon, vagy jelentkezzen személyesen a Mohácsi Rendőrkapitányságon.
