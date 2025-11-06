Eltűnt férfi csónakját találták meg a Hármas-Körösön

Egy magányosan sodródó csónakra bukkant kedden egy horgász a Hármas-Körösön. A hajó minden bizonnyal annak az eltűnt 50 éves körösladányi férfinak a tulajdona, akit napok óta hiába keresnek a hatóságok – írta a Beol.hu.

Az eltűnt férfi csónakját egy horgász találta meg a Hármas-Körösön

Forrás: Illusztráció -Shutterstock

Az eltűnt férfié lehet a csónak

A férfi eltűnésének körülményei különösen gyanúsak: hétfőn két ingatlan is kigyulladt a városban, majd egy autó is leégett, és mindhárom tűzesethez köze lehetett a férfinak, aki azóta nyomtalanul eltűnt. A rendőrség eltűnés miatt körözi, és a város környéki erdőkben keresőakciót is indítottak utána.

A csónakot kedden délelőtt találták meg, a Sebes- és a Kettős-Körös összefolyásától nem messze. A hajó egy gallyra akadt, és üresen himbálódzott a vízen, csak két ruhadarabot találtak benne.

A horgász, aki rátalált, elmondta: nagy szél idején előfordul, hogy egy csónak eloldódik, így kezdetben nem is gyanakodott bajra.

Bevontatta a hajót a csárdaszállási kikötőbe, ahol jelezték, hogy megpróbálják felkutatni a tulajdonost, és a közösségi oldalakon is megosztják a képeket.

Nem sokkal később pedig kiderült, hogy a csónak gazdája maga az eltűnt férfi lehet. A csónakon ugyanis szerepelt egy név, és a horgász később az egyik körösladányi közösségi oldalon látta, hogy az illető eltűnéséről már korábban posztoltak.

Ekkor azonnal értesítette a rendőrséget.

Csütörtök reggel nagyszabású keresőakció indult Körösladányban és a környék erdős, nehezen megközelíthető részein. A hatóságok mellett civilek is részt vesznek a kutatásban, akiket személyesen a polgármester kért fel, hogy segítsenek megtalálni az eltűnt férfit.