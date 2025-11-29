Megtalálták a napok óta keresett, kórházból eltűnt férfit

A férfi Csólyospálosról utazott be a kórházba, ahol megjelent az időpontján, de távozása után nem ment haza, és telefonon sem volt elérhető, családja eltűntként kezdte keresni – írta a Baon.hu.

A kapott fotó alapján ismerték fel az eltűnt férfit a járőröző felügyelők

Fotó: Kuris István László Facebook-oldala

Két napig keresték az eltűnt férfit

A férfi testvére Tompáról utazott Kiskunhalasra, miután két napig semmilyen hírt nem kaptak róla. Péntek este már a szolgálatban lévő közterület-felügyelőkhöz is segítségért fordult, egy fényképet is átadot nekik, bízva abban, hogy gyorsabban megtalálják a rokonát.

A felügyelők végül még aznap éjszaka, a belvárosban járva épségben megtalálták az eltűnt férfit és azonnal értesítették a családot.

Az esetről Kuris István László alpolgármester is beszámolt közösségi oldalán, kiemelve a közterület-felügyelők gyors és hatékony munkáját, amelynek köszönhetően a család megnyugodhatott.

Egy 15 éves lány november 17-én tűnt el budapesti, XV. kerületi otthonából, azóta pedig nem lehet tudni, hol tartózkodik, és nem adott magáról életjelet. Részletek az Origo.hu oldalán.