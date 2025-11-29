Hírlevél

Fotó

Teljes érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

kórház

Megtalálták a napok óta keresett, kórházból eltűnt férfit

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Két napig nem tudták, mi történt azzal a középkorú férfival, aki szerdán érkezett a kiskunhalasi kórházba vizsgálatra, azután nyoma veszett. A család kétségbeesve kereste az eltűnt férfit, akire végül a helyi közterület-felügyelők bukkantak rá péntek éjjel a belvárosban.
A férfi Csólyospálosról utazott be a kórházba, ahol megjelent az időpontján, de távozása után nem ment haza, és telefonon sem volt elérhető, családja eltűntként kezdte keresni – írta a Baon.hu.

A kapott fotó alapján ismerték fel az eltűnt férfit a járőröző felügyelők
A kapott fotó alapján ismerték fel az eltűnt férfit a járőröző felügyelők
Fotó: Kuris István László Facebook-oldala

Két napig keresték az eltűnt férfit

A férfi testvére Tompáról utazott Kiskunhalasra, miután két napig semmilyen hírt nem kaptak róla. Péntek este már a szolgálatban lévő közterület-felügyelőkhöz is segítségért fordult, egy fényképet is átadot nekik, bízva abban, hogy gyorsabban megtalálják a rokonát.

A felügyelők végül még aznap éjszaka, a belvárosban járva épségben megtalálták az eltűnt férfit és azonnal értesítették a családot.

Az esetről Kuris István László alpolgármester is beszámolt közösségi oldalán, kiemelve a közterület-felügyelők gyors és hatékony munkáját, amelynek köszönhetően a család megnyugodhatott.

