Rendkívüli

Lemondott a cseh koalíciós kormány

Körösladányban

Folytatódik a Körösladányban eltűnt férfi keresése

57 perce
Harmincnégy hektáros ártéri erdőt fésültek át csütörtökön. A kutatócsapat az eltűnt körösladányi férfi keresésére indult, de nem jártak sikerrel.
Amint arról az Origo is beszámolt, rejtélyes tűzesetek után eltűnt férfi miatt indult összehangolt keresés a városban csütörtökön. A férfinek hétfőn veszett nyoma, miután neve felmerült három, egymáshoz közeli tűzesettel kapcsolatban: egy tanya melléképülete, egy családi ház és egy autó is lángra kapott Körösladányban. A jármű a férfié volt, de ő eltűnt a helyszínről. 

Átfésülték az ártéri erdőt az eltűnt férfi után kutatva
Fotó: Nagy Konrád, Körösladány polgármestere

Kedden újabb fejlemény történt az ügyben, amikor egy horgász egy magányosan sodródó csónakra bukkant a Hármas-Körösön. Kiderült, hogy a ladik szintén az 50 éves körösladányi férfi tulajdona.

Keresőakciót indítottak az eltűnt férfi felkutatására

Csütörtök reggel nagyszabású keresőakció indult Körösladányban és a környék erdős, nehezen megközelíthető részein. A hatóságok mellett civilek is részt vettek a kutatásban, amely során harmincnégy hektár területű ártéri erdőt fésültek át, azonban nem bukkantak az eltűnt férfi nyomára.

A Beol.hu Nagy Konrádot, a város polgármesterét idézi, aki ezt írta a Facebookon:

Az eltűnt személy utáni kutatás továbbra is a rendőrség hatásköre, de a helyi polgárvédelemmel mindenben segítjük a munkájukat. A kutatásban 19-en vettek részt, rendkívül nehéz terepen.”

A városvezető hangsúlyozta, amennyiben szükség lesz rá, újra keresőcsoportot hív össze, ezért folyamatosan kapcsolatban marad a kutatást végző hatóságokkal az ügy lezárásáig.

 

 

