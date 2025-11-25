Megtalálták a hetek óta keresett gyereket

Hétfő reggel adott ki körözést a rendőrség egy 17 éves fiú miatt, aki november 17-én este eltűnt Szalkszentmártonból. A kamasz 19 óra körül hagyta el otthonát. Egészen tegnapig nem adott magáról életjelet, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai is keresték. Fotója hamar bejárta a térségi oldalakat, sokan látták a felhívást, és civilek is jelezték, hogy segítenének a keresésben.

Eltűnt kamaszt kerestek Bács-Kiskun vármegyében

Fotó: Kovács Noémi/Pexels.com

A közösségi médiában órák alatt több száz megosztást kapott a rendőrség bejegyzése. Különösen azért, mert a fiú eltűnésének körülményeiről semmilyen információ nem szivárgott ki.

A rendőrök annyit tettek közzé, hogy piros kabátot viselt, és bár nem volt hivatalos jelzés arról, hogy veszély fenyegetné, a hatóságok kiemelten kezelték az ügyet.

Megtalálták az eltűnt kamaszt

Hétfő délelőtt jelentették be a rendőrök, hogy a piros kabátos gyerek előkerült, és - a Baon.hu információi szerint - nem esett baja. Arra, hogy pontosan hol találták meg, és miért tűnt el, a hatóságok nem adtak választ, ennél többet egyelőre nem közöltek. Az ügyben nem merült fel bűncselekményre utaló adat.

A településen sokan megkönnyebbüléssel fogadták a hírt, mivel az elmúlt időszakban sok ember eltűnésével foglalkozott a média, az Origo is. A fiút kihallgatják, hogy tisztázzák, mi történt az eltűnése óta eltelt napokban, és szüksége van-e további segítségre vagy ellátásra.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.