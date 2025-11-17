Három hónapja eltűnt, azóta sem tudják, hol lehet a 15 éves Olivér

Három hónappal ezelőtt eltűnt egy kamasz fiú Szolnokról, azóta nem adott életjelet magáról. A mindössze 15 éves Olivér augusztus 16-án hagyta el a gondozási helyét, azóta senki nem tudja, hogy hol lehet – hívja fel a figyelmet a Borsonline.hu.

Már három hónapja eltűnt a 15 éves Olivér Fotó: Police.hu

Bár a rendőrség nagy erőkkel keresi a tinédzser, a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnt fiú személyleírása

Ramos Olivér Levente 165 cm magas, vékony testalkatú, szemöldöke sűrű, haja sötétbarna, rövid, szemüveges. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A rendőrség azt kéri, hogy aki a fiút felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

