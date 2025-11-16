Szakadék mélyén találták meg a hetekkel ezelőtt eltűnt idős, demens nőt

A hétvégén óriási erőket mozgósítottak, hogy megtalálják az október 31-én, Csanyik környékén, túrázás közben eltűnt idős, demens nőt. A keresés sikerrel járt, ám a kutatómentők már csak a nő holttestét találták meg – számolt be róla a Boon.hu.

Több kutatócsapat kereste az Csanyik-környéki erdőkben eltűnt idős nőt. Végül csak a holtteste került elő

Fotó: Vajda János

Szalonnasütés közben eltűnt

Mint arról az Origo.hu többször is beszámolt, a nő túrázás közben vált köddé. Férjével egy ismert útvonalon jártak, amikor a férfi szalonnasütéshez készülődött. Amíg a férj tüzet rakott, a felesége elindult az erődben egyedül és nyomtalanul eltűnt. Az elmúlt hetekben civilek, túrázók, vadászok, erdészek, polgárőrök és önkéntesek próbáltak a nyomára akadni, sikertelenül.

A rendőrség is hamar beszállt a keresésbe, a területet drónokkal és kutyákkal fésülték át. Mellettük számos mentőszervezet dolgozott, például a Neptun Mentőcsapat, a Spider Mentőcsapat, az egri Hope Egyesület, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, az ECHO Search and Rescue, illetve a Magyar Nemzeti Drónpilóták Egyesülete. A kutatásban segítséget nyújtott a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és az Északerdő Zrt. is.

Vasárnap késő délután a csanyiki lőtér környékén, egy szakadékban bukkantak az asszony holttestére. A területen a Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete dolgozik.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője úgy fogalmazott, hogy valóban találtak egy holttestet a már említett területen és vélhetően az eltűnt, 72 éves nőre bukkantak. A rendőrség folytatja az ügy vizsgálatát, a halott azonosítása még folyamatban van.