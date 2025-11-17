A barlangi mentők beszámoltak az eltűnt, szakadékba zuhant idős nő megtalálásának körülményeiről

– A holttestet a kutyás keresők találták meg; mi a szállításban segédkeztünk – nyilatkozta az Origónak Ónodi László, a Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesületének elnöke az eltűnt nő megtalálásáról. Mint arról beszámoltunk, több hete tartó keresés ért véget vasárnap, amikor megtalálták az eltűnt 72 éves, demens hölgy holttestét egy szakadék mélyén, a csanyiki lőtér mellett. A 30 méteres szakadékból a Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete segített az asszony kiemelésében, ahová feltételezhetően lecsúszott. Az idős nő október 31-én túrázás közben tűnt el nyomtalanul. Férjével egy ismert útvonalon haladtak, amikor a férfi szalonnasütéshez készülődött, a nő pedig egyedül indult el az erdőben, és nem tért vissza. Az elmúlt hetekben civilek, túrázók, vadászok, erdészek, polgárőrök és önkéntesek próbálták felkutatni a nőt, de eredménytelenül.

Hónapokon át tartó, hatalmas összefogással keresték az eltűnt asszonyt, de már csak a holttestét találták meg

Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Megtalálták az október végén eltűnt idős nő holttestét

Ónodi László, a Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesületének elnöke elmondta:

A helyszín egy mély völgy, kétoldalon meredek sziklafalakkal, a nő pedig egy kidőlt fa alá gurult, ami megállította őt, mielőtt a vízmosásba esett volna.”

A csapat a helyszínre terepjáró segítségével érkezett, és a kiemelés mintegy egy órát vett igénybe.

A meredek szakaszon kötélpályát építettek, a nő testét speciális hordágyba csomagolva húzták fel a szakadékból, majd szállították az autóhoz, ahonnan a rendőrség vette át a további teendőket. Az akció során hét fő vett részt a Barlangi Mentők részéről, a helyszínt pedig a rendőrség biztosította.

A rendőrség és több mentőszervezet – köztük a Neptun Mentőcsapat, a Spider Mentőcsapat, az egri Hope Egyesület, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, az ECHO Search and Rescue, valamint a Magyar Nemzeti Drónpilóták Egyesülete – is részt vett a keresésben, drónokkal és kutyákkal átfésülve a területet. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és az Északerdő Zrt. is segítette a munkát.