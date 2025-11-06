Megtalálhatták az eltűnt mohácsi kislányt? – mutatjuk a friss információkat

Hírlevél

Napokig keresték a 14 éves mohácsi kislányt, akinek eltűnése miatt az egész város aggódott. Most azonban úgy tűnik végre mindenki megnyugodhat, ugyanis a hatósági nyilvántartásból lekerült a neve, ami azt jelenti, hogy az eltűnt kislány valószínűleg megkerült.
Jó eséllyel megkerült az a 14 éves eltűnt kislány, akit múlt péntek óta keresett a rendőrség. A hír hatására a közösségi oldalakat napokig ellepték a megosztások, most azonban úgy tűnik szerencsés fordulattal zárulhat a története - írta a Bama.hu.

Megtalálhatták az eltűnt kislányt
Megtalálhatták az eltűnt kislányt
Fotó: Police.hu

A tini korú lány még október 31-én tűnt el otthonról és ismeretlen helyre távozott. A rendőrség rögtön kiadta a körözést, ám a nyomozás részleteiről a hatályos törvények miatt nem adhattak ki bővebb információt. Ez csak tovább fokozta a bizonytalanságot és az aggodalmat.

Az eltűnt kislány lekerült a keresett személyek listájáról

Csütörtök reggel megtörtént, amire már mindenki várt: a lány neve eltűnt a nyilvános körözési adatbázisból. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már nincs keresés alatt, vagyis minden bizonnyal előkerült.

Bár a hatóság továbbra sem adhatott ki részleteket a személyes adatok védelme miatt, a körülmények alapján egyértelmű, hogy kedvező fordulat történt az ügyben.

Hivatalos bejelentés még nem érkezett, de az, hogy a lány nem szerepel a rendőrségi listán, elég erős jel arra, hogy jól van és biztonságban.

 

 

