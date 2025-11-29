Az Ebremény Kutyavédő Egyesület egyik önkéntese a napokban a Nyugati Pályaudvarnál járt, ahol észrevett egy világosbarna kutyát. Amikor a chipjét leolvasták, kiderült, egy eltűnt kutya, Pacsi az, akit 2023 augusztusában loptak el Szegedről.

Két év után Budapesten tűnt fel a Szegedről eltűnt kutya: Pacsi

Fotó: Facebook

Koldult az eltűnt kutya

Egy hajléktalannal volt az aluljáróban, és kiderült a chip adatok alapján, jelezte az orvosunk, hogy ez a kutya lopott. Felvettük a gazdával a kapcsolatot, meg a rendőrséggel, akik minden információt begyűjtöttek és végül átadták nekünk a kutyát”

– mondta a Borsnak az állatvédő egyesület tagja.

Pacsi visszatérhetett az otthonába karácsonyra, a gazdija már magához is ölelte.

Ön mit tenne, ha a kutyája eltűnne? Gondolkodott már ezen?

Amíg a kutyusért aggódó gazdi megkönnyebbülhet, a 15 éves Pataki-Nagy Zoé családja égen-földön keresi a Kaszás Nikolettre hasonlító kamaszt. Részletekért kattintson ide!

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: