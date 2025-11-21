Eltűnt egy határon túli férfi Magyarországon, kétségbeesve keresik a rokonai

Rejtélyes körülmények között eltűnt egy Romániában élő, marosvásárhelyi férfi. Az 50 éves Barabási István – testvére elmondása szerint – még az év elején átjött Magyarországra munkát vállalni, és azóta nem adott magáról életjelet – írja a Maszol.ro.

Eltűnt Barabási István, keresik a rokonai

Fotó: Maszol.ro

A Maros megyei rendőrség sajtóirodája megerősítette, hogy a keresett férfi januárban hagyta el Erdélyt. Azóta sem a rokonai, sem az ismerősei nem tudnak róla semmit, ezért közzétették a személyleírását és a fotóját, hátha látja valahol, valaki Magyarországon.

A középkorú férfi kék szemű és 1,86 méter magas.

A család reménykedik abban, hogy előkerül, és épségben hazatér. Ha látja valahol, azonnal hívja a 112-őt és tegyen bejelentést!

