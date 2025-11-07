Megtalálták a mohácsi kislányt, aki a kutyájával együtt tűnt el – megszólalt az édesanyja

Épségben előkerült Barna Bianka, az a 14 éves kislány, akinek a kutyájával együtt veszett nyoma október 31-én. A Mohácsi Rendőrkapitányság korábban országos körözést adott ki, miután a család biztonsági kamerája rögzítette, ahogy a tinédzser táskákkal és Mázlival együtt elhagyja otthonát – írta a Bama.hu. Az eltűnt kutyára nem találtak rá.

300 kilóméterrel arrébb találták meg az eltűnt lányt

Forrás: police.hu

Egyedül bolyongott az eltűnt kislány

A gyereket napokig hiába keresték, közben több ellentmondásos információ is elterjedt. Egy férfi is szóba került, és az sem volt kizárt, hogy Bianka külföldre kerülhetett. A körözést azonban szerdán levették a police.hu oldaláról, miután Győrben megtalálták.

Egy ember észrevette, hogy a kislány egyedül sétál az út szélén, és hívta a rendőröket.

Egy befogadó otthonba vitték.

Beszéltem az otthonnal is még este, Bianka jól van, egészséges, szépen vacsorázott is. Kiderült, hogy nem tartózkodott annál a férfinél, akire gyanakodtak, téves információk voltak."

– számolt be róla az édesanyja, Ágnes.

A történet részletei egyelőre nem tisztázottak. Annyit tudni, hogy Bianka október 31-én, reggel 7:56-kor indult el a bári otthonából, és egy busszal Székesfehérvárra utazott. Ott Mázlival együtt szerette volna folytatni az útját Győrbe, de a sofőr nem engedte felszállni, mert nem volt nála sem kennel, sem oltási könyv. Később egy másik járattal mégis eljutott a kiszemelt városba.

Győrben leszállt, innentől homályos a történet. Valahogy eljutott az osztrák határhoz, megállt valahol, ahol felismerték, onnan rögtön elszökött. A hírek szerint Bécsben is tartózkodott, Mázli kutyája ott is maradt."

– zárta gondolatait az anya.