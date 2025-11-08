Megszólalt a gerincműtét után eltűnt szekszárdi főorvosnő lánya

A főorvosnőnek gerincműtétje volt Szegeden. Néhány órával később nyomtalanul eltűnt friss kötéssel a nyakán és műtéti hegekkel a hátán – írta meg a Teol.hu. A rendőrök azt kérik, hogy ki találkozik vele, legyen nagyon óvatos, idegsebészeti ellátásra szorul.

Aki látta az eltűnt Dr. Kett Antóniát, azonnal értesítse a rendőrséget!

Fotó: police.hu

Ilyen ruhában volt az eltűnt főorvosnő

A rendőrség tegnap este tette közzé a felhívást, amelyben arra utaltak, hogy dr. Kett Antónia esetében pszichiátriai veszélyeztetettség áll fenn, vagyis öngyilkosságra hajlamos, de ezt szombat reggelre törölték az adatlapjáról. Most annyit lehet tudni, hogy eltűnésekor

fehér papucs, sötét nadrág és pulóver, fehér póló és kórházi hálóing volt rajta.

A nyomkereső kutya sem találja

A doktornőt a lánya égen-földön keresi. Egy közösségi oldalon posztolt arról, hogy már nyomkereső kutya is elindult a nyomába, eddig nem sok eredménnyel.

Szerinte elképzelhető, hogy még mindig a kórházban van valahol.

Dr. Kett Antónia eltűnése pár óra alatt országos figyelmet kapott: a bejegyzések több tízezer megosztást értek el. Szlovákiából, Ausztriából is érkeztek jelzések, hogy segítenének a keresésben. A főorvosnőt kollégái és betegei is nagy szakmai tudású, elhivatott szakemberként jellemzik – olvasható a Teol.hu oldalán.

Hívja a rendőrséget, ha látja!

A rendőrök kérik, hogyha tudja, hol van, vagy meglátja valahol, hívja a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a rendőrséget a 36 (62) 562-400-as telefonszámon. Emellett arra hívták fel a figyelmet, ha találkozik vele, fokozott óvatossággal közelítsen hozzá, és „elsődlegesen az orvosi ellátás biztosítására törekedjen".

