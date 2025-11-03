Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Október 23-án kirándulók hátborzongató leletre bukkantak a Jakab-hegyen, a híres Pálos kolostor közelében. A túrázók eleinte csak néhány furcsa, szürke csontdarabot láttak a földön, ám amikor jobban körülnéztek, döbbenetes felismerés következett, ugyanis mintegy harminc emberi maradvány hevert szétszórva a területen – írta a Bama.hu.

Legalább harminc emberi maradvány hevert szanaszét a földön

Fotó: Kovács Liliána

A rendőrség azonnal lezárta a helyszínt és megkezdte a vizsgálatokat. Első megállapításaik szerint a csontok valóban emberi eredetűek. A szakértők most azt próbálják kideríteni, hogy kikhez tartoztak a maradványok, mikor hallhattak meg és hogyan kerültek a hegyoldalba. A leletek töredezettek, elszíneződöttek, ami akár évszázadok óta ott pihenő csontokra is utalhatnak, eddig semmi sem kizárt.

Emberi maradványok a hegyoldalban

A Pálos kolostor környéke mindig is titokzatos hely volt, legendák, régészeti leletek és elfeledett történetek sora lengi körül. Most pedig itt egy újabb rejtély, amelyre senki sem számított.

A vizsgálatok hetekig is eltarthatnak, de a pécsiek már most találgatnak. Egyesek szerint a kolostor régi szerzeteseihez tartozhatnak a csontok, mások háborús időkből származó áldozatokra tippelnek.

Azonban az utóbbi időszakban több furcsa lelet is felkavarta a baranyai megye székhelyet. Nemrég egy koponyát találtak a város határában, a Kismélyvölgy dűlőben, egy vízmosás mélyén. Mindezt azután, hogy rejtélyes haláleset történt a városban.