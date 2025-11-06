Emberkereskedelem: egy őstermelő rabszolgaként dolgoztatott egy tinilányt és hat felnőttet

Idén sem szünetelt a nemzetközi rendvédelmi fellépés a munkacélú kizsákmányolás felszámolása érdekében. Békési rendőrök is csatlakoztak az emberkereskedelem elleni akcióhoz – írta meg a Beol.hu.

Nagyszabású rendőrségi akciót szervezett az EMPACT (Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettségek Ellen) a hazai emberkereskedelem felszámolása érdekében

Kép forrása: Police.hu

Egy olyan hírszerzésre és bizonyítékokra támaszkodó uniós kezdeményezés és tagállamok közti együttműködési platform az EMPACT, amelynek küldetése az EU-t érintő legfajsúlyosabb bűnügyi fenyegetések kezelése, többök között a munkacélú és szexuális kizsákmányolás minden formája, az adósrabszolgaság, a kényszermunka, a házi szolgaság és a „csicskáztatás” felszámolása.

EMPACT akció az emberkereskedelem felszámolása érdekében

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan szeptember 22-28. között, az Europol Magyarország mellett több mint 30 állam részvételével 2025-ben is közös akciót tartottak a munkacélú kizsákmányolás elleni nemzetközi fellépés jegyében. Az EMPACT-akcióban több rendőri szerv mellett részt vettek a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságok, illetve a vármegyei kormányhivatalok foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi osztályai is. Az egyhetes akció során kényszerintézkedéseket, elfogásokat, gyanúsítottak kihallgatását valósított meg, valamint sértetteket azonosított részben szexuális, de túlnyomórészt munkacélú kizsákmányolással megvalósuló kényszermunka és emberkereskedelem megalapozott gyanúja miatt folyó, illetve új eljárások keretében.

Masszázsszalontól a sertésnevelő telepig

A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának koordinálásával a vármegyei kormányhivatalok, foglalkoztatásfelügyeleti, foglalkoztatási és munkavédelmi osztályai 89 munkavégzési helyen ellenőriztek 529 munkavállalót 71 munkaügyi felügyelővel.

Az érintett személyek több mint fele magyar állampolgár volt, őket követték a kínai, vietnámi, thai, és indiai állampolgárok. A munkavégzési helyek között szerepelt masszázsszalon, étterem, üzlet, pékség, állattartó telep, valamint mezőgazdasági területek is.

Az ellenőrzések alkalmával 55 munkáltatónál észleltek munkaügyi szabálysértést, ezek 227 foglalkoztatottat érintettek.