Emberkereskedelem: egy őstermelő rabszolgaként dolgoztatott egy tinilányt és hat felnőttet

Idén sem szünetelt a nemzetközi rendvédelmi fellépés a munkacélú kizsákmányolás felszámolása érdekében. Békési rendőrök is csatlakoztak az emberkereskedelem elleni akcióhoz – írta meg a Beol.hu.
Egy olyan hírszerzésre és bizonyítékokra támaszkodó uniós kezdeményezés és tagállamok közti együttműködési platform az EMPACT, amelynek küldetése az EU-t érintő legfajsúlyosabb bűnügyi fenyegetések kezelése, többök között a munkacélú és szexuális kizsákmányolás minden formája, az adósrabszolgaság, a kényszermunka, a házi szolgaság és a „csicskáztatás” felszámolása.
EMPACT akció az emberkereskedelem felszámolása érdekében
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan szeptember 22-28. között, az Europol Magyarország mellett több mint 30 állam részvételével 2025-ben is közös akciót tartottak a munkacélú kizsákmányolás elleni nemzetközi fellépés jegyében. Az EMPACT-akcióban több rendőri szerv mellett részt vettek a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságok, illetve a vármegyei kormányhivatalok foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi osztályai is. Az egyhetes akció során kényszerintézkedéseket, elfogásokat, gyanúsítottak kihallgatását valósított meg, valamint sértetteket azonosított részben szexuális, de túlnyomórészt munkacélú kizsákmányolással megvalósuló kényszermunka és emberkereskedelem megalapozott gyanúja miatt folyó, illetve új eljárások keretében.
Masszázsszalontól a sertésnevelő telepig
A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának koordinálásával a vármegyei kormányhivatalok, foglalkoztatásfelügyeleti, foglalkoztatási és munkavédelmi osztályai 89 munkavégzési helyen ellenőriztek 529 munkavállalót 71 munkaügyi felügyelővel.
Az érintett személyek több mint fele magyar állampolgár volt, őket követték a kínai, vietnámi, thai, és indiai állampolgárok. A munkavégzési helyek között szerepelt masszázsszalon, étterem, üzlet, pékség, állattartó telep, valamint mezőgazdasági területek is.
Az ellenőrzések alkalmával 55 munkáltatónál észleltek munkaügyi szabálysértést, ezek 227 foglalkoztatottat érintettek.
Rabszolgaként dolgoztatott az őstermelő
A rendőrséggel közös foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzések során, az EMPACT-akció keretében munkacélú kizsákmányolás gyanúja is felmerült egy esetben.
Felderítették, hogy egy fejéri őstermelő szörnyű körülmények között hat felnőttet és egy 15 éves lányt dolgoztatott egy sertéstelepen. A NAV-nak nem voltak a munkavállalók bejelentve, még bért sem fizetett a munkáltató az alkalmazottainak, akiket embertelen munka- és lakhatási körülmények között tartott.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az elkövetővel szemben. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 37 fővel vett részt az akcióban: száz helyszínen 251 külföldi állampolgárt ellenőriztek, valamint 311 okmányt néztek át, végül három külföldi állampolgárt kiutasítottak az országból.
A nagyszabású akció hazai eredményei
- Több mint 800 fő vett részt az akció során a rendőrség részéről;
- közel 3800 személyt, 441 helyszínt, 1300 járművet és 3600 okmányt ellenőriztek;
- emberkereskedelem és kényszermunka bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 14 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Az eljárás alá vont elkövetők közül 13 fő magyar, egy fő román állampolgárságú, 10 ember gyanúsítható kényszermunka elkövetésével, 4 pedig szexuális célú kizsákmányolással elkövetett emberkereskedelemmel. A gyanúsítottak közül 6 férfi és 8 nő;
- összesen 14 kényszermunka és emberkereskedelem áldozatot azonosítottak a rendőrök, közülük 1 fő szexuális célú kizsákmányolás sértettje, 13 fő kényszermunka sértettje, 9 férfi, 5 nő, a sértettek közül 1 személy román állampolgárságú és 13 magyar állampolgárságú áldozat szerepel, közülük két sértett kiskorú.
A magyar rendőrség a jövőben is részt vesz az Europol, illetve az EMPACT 2026-tól kezdődő új szakpolitikai ciklusának égisze alatt előirányzott, emberkereskedelem és kényszermunka elleni nemzetközi szinten folytatott küzdelemre fókuszáló műveleti akciók végrehajtásában és azok országos koordinációjában.
Elrabolt és rabszolgasorba taszított egy 62 éves pápai férfi egy kőművest. Az elkövetőt elfogták, kényszermunka és emberkereskedelem miatt indult ellene eljárás.