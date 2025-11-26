Idős férfi lett a kegyetlen emberölés áldozata Komádiban – videón a részletek

Brutális kegyetlenséggel elkövetett emberölés történt Komádiban, a hír futótűzként terjedt. Egy 84 éves idős férfit találtak otthonában november 17-én, miután ismerősei aggódva néztek rá, mert nem adott magáról életjelet. A mentősök sem tudtak segíteni rajta, az azonban azonnal kiderült, hogy nem természetes halálesetről van szó. A rendőrség november 26-án meg is erősítette, hogy felmerült az emberölés gyanúja - írta a Haon.hu.

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúsítottját elfogták a rendőrök

Fotó: Police.hu

A rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást és pillanatok alatt célkeresztbe került a gyanúsított. Az eddig kiderített részletek alapján nagyon is jól ismerte az áldozatot, majd a végzetes napon minden előzmény nélkül átment hozzá és egy fejszével több alkalommal is lesújtott a fejére. Tette után magával vitt egy fűkaszát, valamint egy láncfűrészt, amit gyorsan pénzé is tett.

Az emberölés nem marad következmények nélkül

A helyi rendőrök és a bűnügyi egységek összehangolt akcióban csaptak le a gyanúsítottra saját otthonában november 25-én. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyereségvágyból, egy idős, védekezésre korlátozottan képes ember sérelmére elkövetett emberölés miatt indítottak eljárást. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Hasonló kegyetlenség pedig a közelmúltban is történt, amikor Bábolnán egy férfi kalapáccsal verte szét barátja fejét, miközben ő éppen aludt. A gyanúsított tárgyalását éppen a mai napon tartják.