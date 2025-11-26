Nem akárkik voltak a körözés alatt álló csinos szőke nő halállistáján

Az Origo is megírta, hogy a Debreceni Törvényszék a BTK 160.§ alapján november 13-án elfogatóparancsot adott ki az 1980-ban, Miskolcon született nővel szemben. Akkor még nem volt arról információ, hogy pontosan milyen ügyről van szó vele kapcsolatban. A Haon.hu megkeresésére a hatóság most bővebb tájékoztatást adott, ebből kiderült, hogy Bánszki Stefi többeket emberöléssel fenyegetett, köztük minisztereket és magát a miniszterelnököt is. Ráadásul azt is leírta, hogy hogyan csinálná.

Továbbra is körözik Bánszki Stefit, akivel szemben emberölés előkészülete a vád

Fotó: Police.hu

Bánszki Stefi ellen 2024. február 21-én 90 rendbeli emberölés bűntettének előkészületében és zaklatás vétségében hozott ítéletet a Debreceni Törvényszék.

A nőt 2 év 8 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték, és három évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblához került, amely 2025. január 9-én helybenhagyta a Debreceni Törvényszék ítéletét.

A vádlott azonban perújítási indítványt terjesztett elő, amit június 11-én el is rendeltek. A perújítási okként azt jelölte meg, hogy újabb orvosi papírt szerzett az elmeállapotáról, amely ellentmondásban áll a korábbi szakvéleményekkel. Ezután két időpontot is kapott igazságügyi pszichiátriai vizsgálatra, azonban azok egyikén sem jelent meg, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. Ezért a törvényszék elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.

Ez volt az emberölések Bánszki Stefi-féle receptje

A nő elektronikus üzenetekben magas beosztásban szolgálatot teljesítő rendőrt, valamint ügyészeket, bírókat, köztük a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla bíráit, illetve hozzátartozóikat azzal fenyegette, hogy

gyógyszeresen kezelni kell őket, tilos őket megetetni, a gyógyszer-kezelésüket pedig addig kell folytatni, amíg meg nem halnak.

2022. május 18-án két fiktív email címről, magát ügyésznek kiadva a Debreceni Rendőrkapitányságra olyan tartalmú üzenetet küldött, amelyben

a magyar miniszterelnök, az igazságügyi miniszter, a belügyminiszter, valamint családtagjaik megölésére szólított fel.

Részletesen leírta azt is, hogy milyen módszerrel kell elkövetni az emberöléseket.