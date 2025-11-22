Nem néz ki gyilkosnak, mégis emberölés miatt körözik a csinos szőke nőt

Nemrégiben újabb névvel bővült a rendőrség körözési listája. Bánszki Stefi ellen a legsúlyosabb bűncselekmény, emberölés miatt adtak ki elfogatóparancsot.

Körözik Bánszki Stefit, akivel szemben emberölés a vád

Fotó: Police.hu

A Debreceni Törvényszék a BTK 160.§ alapján november 13-án rendelt el körözést az 1980-ban, Miskolcon született nővel szemben. Arról azonban nincs információ, hogy pontosan milyen ügyről van szó vele kapcsolatban.

Emberölés Btk. 160. §

A Büntető Törvénykönyv szerint:

Alapesetben, aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést például:

előre kitervelten,

nyereségvágyból,

aljas indokból vagy célból,

különös kegyetlenséggel, illetve

hivatalos személy sérelmére követik el.

