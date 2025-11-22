Nem néz ki gyilkosnak, mégis emberölés miatt körözik a csinos szőke nőt

Nemrégiben újabb névvel bővült a rendőrség körözési listája. Bánszki Stefi ellen a legsúlyosabb bűncselekmény, emberölés miatt adtak ki elfogatóparancsot.
A Debreceni Törvényszék a BTK 160.§ alapján november 13-án rendelt el körözést az 1980-ban, Miskolcon született nővel szemben. Arról azonban nincs információ, hogy pontosan milyen ügyről van szó vele kapcsolatban.
Emberölés Btk. 160. §
A Büntető Törvénykönyv szerint:
Alapesetben, aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést például:
- előre kitervelten,
- nyereségvágyból,
- aljas indokból vagy célból,
- különös kegyetlenséggel, illetve
- hivatalos személy sérelmére követik el.
