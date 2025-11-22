Hírlevél

emberölés

Nem néz ki gyilkosnak, mégis emberölés miatt körözik a csinos szőke nőt

19 órája
Olvasási idő: 3 perc
A legsúlyosabb bűncselekmény miatt adtak ki elfogatóparancsot ellene. A rendőrség november 13-a óta keresi Bánszki Stefit, akivel szemben emberölés a vád.
emberöléskörözés alatt álló személyelfogatóparancskörözés

Nemrégiben újabb névvel bővült a rendőrség körözési listája. Bánszki Stefi ellen a legsúlyosabb bűncselekmény, emberölés miatt adtak ki elfogatóparancsot

Körözik Bánszki Stefit, akivel szemben emberölés a vád
Fotó: Police.hu 
Fotó: Police.hu

A Debreceni Törvényszék a BTK 160.§ alapján november 13-án rendelt el körözést az 1980-ban, Miskolcon született nővel szemben. Arról azonban nincs információ, hogy pontosan milyen ügyről van szó vele kapcsolatban.

Emberölés Btk. 160. §

A Büntető Törvénykönyv szerint:

Alapesetben, aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést például:

  • előre kitervelten, 
  • nyereségvágyból, 
  • aljas indokból vagy célból, 
  • különös kegyetlenséggel, illetve 
  • hivatalos személy sérelmére követik el.

A napokban újra bíróság elé állhat az a férfi, aki egy vascsővel verte halálra az élettársát két évvel ezelőtt. Első fokon 6 év börtönbüntetést kapott a brutális emberölésért, ám ezt az ügyész kevesli.

 

