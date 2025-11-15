Hírlevél

Rendkívüli

Elindult a politikai apokalipszis Kijevben - komoly a helyzet

Nagyon veszélyes: elfogatóparancsot adtak ki Bordás Renátóra emberölés miatt

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája a lakosság segítségét kéri Bordás Renátó megtalálásához, miután a hatóság elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen. A bűnöző a gyanú szerint felelős egy emberölésért.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája országos körözést rendelt el Bordás Renátó ellen, miután a hatóság emberölés bűntette miatt elfogatóparancsot bocsátott ki a nevére. A férfi a rendőrségi eljárás elől ismeretlen helyre távozott, így jelenleg senki sem tudja, hol tartózkodik – írta a Baon.hu.

Emberölés miatt elfogatóparancsot adtak ki ellene
Fotó:  Police.hu 

Emberölés miatt keresik

Bordás Renátó ellen 2025. november 5-én bocsátottak ki elfogatóparancsot. A Debrecenben, 1990. június 22-én született férfi körözési eljárását és a nyomozati cselekményeket a Készenléti Rendőrség – Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) végzi.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, az haladéktalanul tegyen bejelentést a hatóságoknál.

  • Bejelentés: Hívja a 112-es segélyhívót vagy az NNI telefonszámát (1/432-7300).
  • Fontos figyelmeztetés: Mivel veszélyes bűncselekményről van szó, senki ne próbálja meg feltartóztatni a körözött személyt; kizárólag a hatóságokat értesítse!
  • Anonimitás: A bejelentések névtelenül is megtehetők.

Az NNI címe: 1021 Budapest, Labanc út 57.

