Nagyon veszélyes: elfogatóparancsot adtak ki Bordás Renátóra emberölés miatt

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája országos körözést rendelt el Bordás Renátó ellen, miután a hatóság emberölés bűntette miatt elfogatóparancsot bocsátott ki a nevére. A férfi a rendőrségi eljárás elől ismeretlen helyre távozott, így jelenleg senki sem tudja, hol tartózkodik – írta a Baon.hu.

Emberölés miatt elfogatóparancsot adtak ki ellene

Fotó: Police.hu

Emberölés miatt keresik

Bordás Renátó ellen 2025. november 5-én bocsátottak ki elfogatóparancsot. A Debrecenben, 1990. június 22-én született férfi körözési eljárását és a nyomozati cselekményeket a Készenléti Rendőrség – Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) végzi.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, az haladéktalanul tegyen bejelentést a hatóságoknál.

Bejelentés: Hívja a 112-es segélyhívót vagy az NNI telefonszámát (1/432-7300).

Fontos figyelmeztetés: Mivel veszélyes bűncselekményről van szó, senki ne próbálja meg feltartóztatni a körözött személyt; kizárólag a hatóságokat értesítse!

Anonimitás: A bejelentések névtelenül is megtehetők.

Az NNI címe: 1021 Budapest, Labanc út 57.

Kiderült: a csecsemőtolvaj már korábban is próbált kisbabát lopni, miután a közösségi médiában érdeklődött az újszülött fiúgyermekek iránt. Erről az Origo.hu oldalán többet olvashatnak.