Egyetlen férfi tartotta rettegésben a várost: brutális támadássorozat Villányban

Egy hónapokon át tartó rémálom ért véget Villányban, miután a Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint emberölés kísérlete miatt emeltek vádat egy horvát állampolgárságú férfi ellen, aki több alkalommal terrorizálta a város lakóit – közölte a Bama.hu.

Fotó: Illusztráció (Pexels)

Emberölés kísérlete miatt felelhet a horvát férfi

A horvát férfi, aki évtizedek óta Magyarországon él, 2022 nyarán egy helyi büfében szidalmazni kezdte a tulajdonost, azután egy kisbaltával betörte az ablakokat, és a fegyverrel hadonászva a büfés felé indult. Csak a sértett lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt tragédia: a férfi ököllel védte ki a támadást, míg két biztonsági őr lefegyverezte a támadót. A randalírozás több mint 30 ezer forintos kárt okozott az üzletben.

Néhány héttel később, 2022. június végén a férfi autóval próbált meg elgázolni egy nőt, miután a családját megöléssel fenyegette. Az eset szintén előzmény nélküli.

A vádirat szerint szándékosan áttért a szemközti sávba, a nő felé hajtott, majd gázt adva a járdaszigetig üldözte, ahol az áldozat egy fa mögé menekült. A vádlott ezután elhajtott a helyszínről.

A férfi agressziója 2023 nyarán sem csillapodott: egy helyi pékségben előbb trágár szavakkal szidalmazta az eladót, aztán egy 10 centiméteres késsel tért vissza, és fenyegetőzve borította le a pultokat. A horvát állampolgár ezután az ajtót csapkodva, kiabálva távozott.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség emberölés kísérlete és garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen. Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, az ítéletről a Pécsi Törvényszék fog dönteni.

