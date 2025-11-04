Egyetlen férfi tartotta rettegésben a várost: brutális támadássorozat Villányban

Hírlevél

Egy horvát férfi három külön alkalommal is rátámadt villányi polgárokra, mindenféle előzmény és ok nélkül. Emberölés kísérlete miatt emeltek vádat ellene, miután többször is megpróbált gyilkolni.
Egy hónapokon át tartó rémálom ért véget Villányban, miután a Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint emberölés kísérlete miatt emeltek vádat egy horvát állampolgárságú férfi ellen, aki több alkalommal terrorizálta a város lakóit – közölte a Bama.hu.

A férfit emberölés kísérlete miatt állítják bíróság elé.
A férfit emberölés kísérlete miatt állítják bíróság elé
Fotó: Illusztráció (Pexels)

Emberölés kísérlete miatt felelhet a horvát férfi

A horvát férfi, aki évtizedek óta Magyarországon él, 2022 nyarán egy helyi büfében szidalmazni kezdte a tulajdonost, azután egy kisbaltával betörte az ablakokat, és a fegyverrel hadonászva a büfés felé indult. Csak a sértett lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt tragédia: a férfi ököllel védte ki a támadást, míg két biztonsági őr lefegyverezte a támadót. A randalírozás több mint 30 ezer forintos kárt okozott az üzletben. 

Néhány héttel később, 2022. június végén a férfi autóval próbált meg elgázolni egy nőt, miután a családját megöléssel fenyegette. Az eset szintén előzmény nélküli.

A vádirat szerint szándékosan áttért a szemközti sávba, a nő felé hajtott, majd gázt adva a járdaszigetig üldözte, ahol az áldozat egy fa mögé menekült. A vádlott ezután elhajtott a helyszínről. 

A férfi agressziója 2023 nyarán sem csillapodott: egy helyi pékségben előbb trágár szavakkal szidalmazta az eladót, aztán egy 10 centiméteres késsel tért vissza, és fenyegetőzve borította le a pultokat. A horvát állampolgár ezután az ajtót csapkodva, kiabálva távozott.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség emberölés kísérlete és garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen. Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, az ítéletről a Pécsi Törvényszék fog dönteni.

Egy veszekedés követően egy román férfi próbálta meg felgyújtani a befogadóját, akit benzinnel locsolt le. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

