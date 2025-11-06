Lángoló féltékenység: egy szegedi nő bosszúja kis híján emberöléssé fajult

Egy szegedi nő annyira elragadtatta magát féltékenységében, hogy volt párján és annak új kedvesén próbált bosszút állni. Most emberölési kísérlet miatt kerülhet rácsok mögé - írta a Delmagyar.hu.

Emberölési kísérlet a vád a szegedi nő ellen

Fotó: Shutterstock

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szerint a nő, aki már nem először került bajba a törvénnyel, november elején egy éjszakát töltött volt élettársa otthonában. A romantikának azonban hamar vége szakadt, ugyanis a vita hevében azzal fenyegetőzött, hogy szó szerint lángba borítja az új kapcsolatot és felgyújtja az új kedvest régi párjával együtt.

Tetteket követett az emberölési kísérlet

A nyomozók szerint először a rivális barátnő ágyát, majd a lakás többi pontját is lángra lobbantotta. A házban tartózkodók szerencsére időben felébredtek és sikerült kimenekülniük, mielőtt a tűz tovább terjedhetett volna.

Az ügyben eljárás indult a nő ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt. A vármegyei főügyészség már kezdeményezte a letartóztatását, a döntést pedig a Szegedi Járásbíróság határozza meg.

