Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

emberölési kísérlet

Lángoló féltékenység: egy szegedi nő bosszúja kis híján emberöléssé fajult

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy féltékenységtől túlfűtött éjszaka kis híján tragédiába torkollott Szegeden. Egy többszörösen büntetett nő állítólag fel akarta gyújtani volt párját és annak új szerelmét. A lángok szerencsére nem oltottak ki emberéleteket, de a történet így is emberölési kísérlet miatt került a hatóságok látókörébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
emberölési kísérletgyújtogatásbüntetett előéletűbíróságszerelmi háromszögtűzoltókrendőrség

Egy szegedi nő annyira elragadtatta magát féltékenységében, hogy volt párján és annak új kedvesén próbált bosszút állni. Most emberölési kísérlet miatt kerülhet rácsok mögé - írta a Delmagyar.hu.

Emberölési kísérlet a vád a szegedi nő ellen
Emberölési kísérlet a vád a szegedi nő ellen
Fotó: Shutterstock

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szerint a nő, aki már nem először került bajba a törvénnyel, november elején egy éjszakát töltött volt élettársa otthonában. A romantikának azonban hamar vége szakadt, ugyanis a vita hevében azzal fenyegetőzött, hogy szó szerint lángba borítja az új kapcsolatot és felgyújtja az új kedvest régi párjával együtt.

Tetteket követett az emberölési kísérlet

A nyomozók szerint először a rivális barátnő ágyát, majd a lakás többi pontját is lángra lobbantotta. A házban tartózkodók szerencsére időben felébredtek és sikerült kimenekülniük, mielőtt a tűz tovább terjedhetett volna.

Az ügyben eljárás indult a nő ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt. A vármegyei főügyészség már kezdeményezte a letartóztatását, a döntést pedig a Szegedi Járásbíróság határozza meg.

Legutóbb Nagykőrösön is elkaptak egy gyújtogatót, aki robbanószerrel akarta felrobbantani a szomszédját. Szerencsére a hatóságok megelőzték az ámokfutást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!