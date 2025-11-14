Hírlevél

Rendkívüli!

Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

Három fiatalkorú elkövető brutálisan rátámadt egy 77 éves szabolcsi férfira, majd elraboltak tőle háromezer forintot. Az emberölési kísérletet nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követték el.
emberölési kísérletfiatalkorú elkövetőSzabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei FőügyészségtéglaNyírmihálydiidős férfi

A három fiatalkorú elkövető két fiú és egy lány november 8-án éjjel bement egy egyedül élő 77 éves férfi nyírmihálydi otthonába, hogy pénzt szerezzenek tőle. Az emberölési kísérlet során az alvó sértetett többször fejbe verték egy téglával, amitől a férfi az ágyról a földre esett. A padlón fekvő áldozatot testszerte megrugdosták, majd elloptak tőle 3000 forintot, és őt magára hagyva, sietve távoztak a helyszínről – számolt be a borzalomról a Szon.hu.

Emberölési kísérlet Nyírmihálydiban
Emberölési kísérlet Nyírmihálydiban: életveszélyesen bántalmaztak egy idős embert
Forrás: Illusztráció: police.hu

Az idős férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, de másnap segítséget tudott kérni a szomszédoktól, így túlélte a brutális támadást. A Nyíregyházi Törvényszék álláspontja szerint a bántalmazás módjából arra lehet következtetni, hogy a gyanúsítottak szándéka a sértett életének kioltására irányult, melynek elmaradása csak a véletlenen múlott.

Kereket oldottak az emberölési kísérlet után

A fiatalok a cselekmény elkövetése után elszöktek a szabolcsi községből, végül rendőrségi körözés eredményeként fogták el őket. Közülük az egyik elkövetővel szemben a bíróság korábban jogerős javítóintézeti nevelést rendelt el, melynek végrehajtására nem vonult be, így őt elfogása után javítóintézetbe szállították. Két társát emberölés bűntettének kísérlete miatt a Nyíregyházi Járásbíróság 2025. november 13-án egy hónap időtartamra letartóztatta.

Kiderült, hogy miért és hogyan végzett a fiatal lánnyal a szolnoki gyilkos. A 22 éves férfi brutális kegyetlenséggel ölte meg volt barátnőjét, majd megpróbálta eltüntetni a nyomokat, és még alibit is próbál magának igazolni. Felkavaró részletek az Origo cikkében.

 

