Heten egy ellen: fegyveres emberrablás fényes nappal Szeged belvárosában

Hét embert ítélt el első fokon a Szegedi Törvényszék november 12-én, mert 2023 őszén fényes nappal, Szeged belvárosából elrabolták egy haragosukat, majd arra kényszerítették, hogy hamis vallomást tegyen. Az emberrablással vádolt férfiak fellebbeztek, így az ítélet nem jogerős – számolt be a tárgyalóteremben történtekről a Délmagyar.hu.

Ítélethirdetés a szegedi fegyveres emberrablás ügyében

Fotó: Karnok Csaba/Délmagyar.hu

A vádlottak családja és a sértett között több évre visszanyúló konfliktus áll fenn egy korábbi közlekedési baleset és egy büntetőeljárással kapcsolatos bűnügyi költség megfizetése miatt.

A korábbi nézeteltérések lerendezése okán 2023. szeptember 15-én a vádlottak hétfős csoportja viperával, szamurájkarddal és gumilövedékes fegyverutánzattal felszerelkezve jelent meg a férfi belvárosi otthonánál.

A sértett sem üres kézzel, hanem egy bozótvágó késsel ment le a ház elé, ám amikor meglátta, hogy hányan jöttek ellene, menekülőre fogta. A támadók az utcán is üldözték, majd amikor utólérték nekiestek: a karját gumilövedékekkel találták el, a szamurájkard pedig a vállát sebezte meg.

Hamis vallomásra kényszerítették az emberrablás áldozatát

A megtámadott férfi bemenekült egy étterembe, de később a vádlottak autóba kényszerítették, és egy pizzériába vitték. Ott arra vették rá, hogy a közösségi médiában és később a hatóságoknak hamisan nyilatkozza azt, hogy a vádlottak őt más emberrablók kezei közül mentették meg, továbbá a nyilvánosság előtt, élő videóban kérjen bocsánatot tőlük. A megfélemlített férfi felhívta a segélyhívó vonalat és megtette a valótlan bejelentését, majd a rendőrségen is ilyen vallomást tett. Másnap délután azonban elmondta az igazat a hatóságoknak.

Több vádpontban is bűnösnek találták őket

A terhelteket társtettességben, erőszakkal, felfegyverkezve elkövetett emberrablás, csoportosan, fegyveresen, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.

A törvényszék két férfit tíz év, hármat kilenc év, egyet öt év tíz hónap, egyet pedig hét év fegyházbüntetéssel sújtott. A vádlottak a szabadságvesztés kétharmadának letöltése után helyezhetők feltételes szabadságra. A hét vádlott mindegyike elismerte a garázdaságot, ám a kényszerítés, valamint az emberrablás bűntettének elkövetését cáfolták.

Az ügyészség indítványozta a vádlottak azonnali letartóztatását, azonban a bíróság a hatod és heted rendű vádlott esetében elutasította az indítványt, így ők szabadlábon védekezhetnek a másodfokú bírósági tárgyalás megkezdéséig. A többi elítéltet a büntetés-végrehajtás munkatársai a tárgyalást követően azonnal elszállították.