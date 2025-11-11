Jászapáti Bonny és Clyde: elképesztő bűnlajstrommal rendelkezik a rablópáros

A Szolnoki Törvényszék előkészítő ülésén ismertették a súlyos vádakat egy Jászapátiból származó házaspárral kedden. Az ügyészség fosztogatás, minősített rablás, zsarolás és emberrablás miatt ítéltetné el a férfit és feleségét – írta meg a Szoljon.hu.

Két emberrablást is elkövetett a Jászapátiban élő, büntetett előéletű férj, akit vezetőszáron, bilincsben szállítottak a bíróság elé

Kép forrása: Mészáros Géza, Szoljon.hu

A házaspár beteg, idős emberekre vadászott, akiktől mindenüket elszedték. A módszerük egyszerű volt: egyikük elterelte a tulajdonos figyelmét, a másikuk eközben értékesebb tárgyakat, ékszereket, mobiltelefonokat, bicikliket, és egyéb háztartási eszközöket tulajdonított el.

Az emberrablás vádlottja életveszélyesen megfenyegette egykori osztálytársát, és annak testvérét

A férj pénzt követelt ismerőseitől, és közölte, hogy amennyiben nem tesznek eleget a követelésnek, alaposan megveri őket, a házat és rájuk gyújtja, megnyomorítja őket, végső esetben kioltja életüket. A testvérpár tudta, hogy a férfi már hasonló bűncselekmények miatt legalább 20 évet töltött börtönben, ezért nagyon megijedtek. A férj arra kényszerítette a testvéreket 2022. augusztus 28-án, hogy menjenek a házába, és addig nem engedte el őket az otthonából, amíg nem fizettek neki.

A feleség mindent tagad

Az 50 éves, szintén büntetett előéletű, másodrendű vádlottat – a férfi feleségét – lopás és kifosztás bűnével vádolja az ügyészség. Három év börtönbüntetés az ügyészi indítvány a nő esetében, azonban a Szolnoki Törvényszék előkészítő ülésén tagadta a bűncselekmények elkövetését. A férj, amennyiben beismeri bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 10 év fegyházbüntetésre, és 250 ezer forintos pénzbírságra számíthat.

A férfi azért is jelentősebb büntetésre számíthat, mert kábítószerrel való visszaéléssel is vádolják egy másik büntetőügyben. A férfi több vádpont tartalmával nem ért egyet, azonban a kerékpárlopást beismerte. Mindkét vádlott vonatkozásában bizonyítási eljárásra terelte az ügyet Nádor Zoltán bíró, az eljárás várhatóan 2026 első negyedévében kezdődhet meg.

