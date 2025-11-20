Húszezer euróért engedték el – pont került a biatorbágyi emberrablás végére

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint elfogták azt a két férfit, akik november 12-én Biatorbágyon elraboltak egy idős férfit, majd húszezer euróért engedték szabadon. Az áldozat egy bevásárlóközpont gyorséttermében találkozott az ismerősével, amikor az emberrablás történt – írta a Borsonline.hu.

Az emberrablás elkövetőit a Terrorelhárítási Központ közreműködésével fogták el Budapesten

Fotó: Police.hu

Elkapták az emberrablás elkövetőit

Az egyik elkövető azzal hívta ki a parkolóhoz a sértettet, hogy papírokat szeretne neki mutatni. Amikor a férfi a járműhöz ért, megjelent a másik elkövető is, aki megütötte az idős embert, majd a két férfi a kocsiba ültette.

Az utazás során az áldozatot folyamatosan bántalmazták: ütlegelték, telefonzsinórral fojtogatták, és azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem fizet 250 ezer eurót. A rablók felhívták a férfi feleségét is, hogy szerezzen pénzt, különben a férjét egy pincébe zárják, ahonnan nem jut ki élve.

A történet végül Ercsi közelében érte el a csúcspontját, ahol a bántalmazás tovább folytatódott, és az áldozattól 20 ezer eurót vettek el. Ezt követően visszavitték Biatorbágyra, ahol szabadon engedték.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a 23 és 27 éves elkövetőket, akiket másnap reggel, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének segítségével Budapesten fogtak el. A házkutatások során lefoglalták az emberrablók által használt személyautót és 2800 eurót.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a két férfi ellen emberrablás és jelentős értékre elkövetett rablás miatt indított büntetőeljárást, kihallgatták őket, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság el is rendelt.

Első fokon hét embert ítélt el a Szegedi Törvényszék november 12-én, amiért 2023 őszén, napközben, a szegedi belvárosból elrabolták egy korábbi haragosukat, majd arra kényszerítették, hogy hamis vallomást tegyen. Részletek az Origo.hu oldalán.