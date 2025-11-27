Durván kitálalt a kollégáiról a magyar énekesnő

A hazai könnyűzenei és színházi közegben évek óta beszédtéma a drogprobléma, de a T. Dannyhez és ByeAlexhez köthető ügyek miatt ismét előtérbe került a kérdés: vajon milyen mértékben van jelen a droghasználat a művészek között? A szakmában dolgozók közül sokan csak suttogva beszélnek róla, mások tagadják, de egyre többen vannak, akik szerint már nem lehet a szőnyeg alá söpörni a valóságot. Így van ezzel egy neves énekesnő is, aki a Borsnak adott interjút.
Muri Enikő a Kábítószer-ellenes Digitális Polgári Kör alapító tagjaként úgy látja, a drogtörvény szigorítása nemcsak aktuális volt, hanem szükségszerű is.
Nagyon nem helyeslem, sőt teljes mértékben elítélem, hogy még mindig ennyien fogyasztanak különböző szereket ebben a közegben”
– fogalmazott.
Úgy látja, a művészvilág nem kivétel, hanem része a társadalmi problémának, és az is nagy gond, ha valaki romantizálja vagy „művészi eszköznek” nevezi a droghasználatot.
Szerinte sok művész tévesen hiszi azt, hogy alkotni csak tudatmódosult állapotban lehet, vagy hogy a nyomás, a megfelelési kényszer és a szorongás miatt nincs más kiút.
A jelenséget nem csak a fővárosban látja kirajzolódni: a herbál- és dizájnerdrogok elterjedése szerinte az elmúlt években az egész országot érintő, egyre súlyosabb probléma lett.
Azt is hangsúlyozta: a szigorítás önmagában nem elég, fontos lenne, hogy a fiatalok alternatívát, stabilitást, segítséget és valós fogódzókat kapjanak.
Személyes tapasztalata szerint egy strukturált élet, egy egészséges hobbi és a mentális támogatás sokkal hatékonyabb megelőzési eszköz, mint bármilyen büntetés.
A művészvilág hektikus, kiszámíthatatlan működése szerinte táptalaj lehet a szerhasználatnak, ezért a változáshoz őszinteségre, felelősségvállalásra és nyílt párbeszédre van szükség, nem hallgatásra.
Egy másik, nagy magyar énekesnő is üdvözölte a kormány szigorított drogtörvényét
A kajakos és egykor erősen kokainfüggő Kucsera Gábor olimpikon, aki ugyanannak a DPK-nak az alapítója, mint Muri Enikő, szintén támogatja a drogok elleni küzdelmet. A napokban adott interjút a Borsnak, amelyből kiderült, hogy személyes múltja, saját hibái és küzdelmei világossá tették számára, hová vezet a drogos út. Mint mondta, ma már felelőssége is, hogy kimondja: amit ő is megtapasztalt, az nem kaland, nem játék, hanem egy lefelé tartó spirál, amely végül elkerülhetetlenül a teljes összeomlás felé vezette. Emellett végső soron bele is lehet halni. Zalatnay Sarolta ezt testközelből látta, amikor a hatvanas években két évig Londonban élt és olyan nagy világsztárokkal töltötte az idejét, mint Janis Joplin vagy Jimi Hendrix. Ő sosem kért a drogból, amikor megkínálták vele.
