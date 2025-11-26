Hírlevél

Rendkívüli

Trump fontos változást jelentett be a béketervben

Ezt tudnia kell!

Ennyi volt: kivonul Magyarországról az ismert boltlánc, több tucat üzlet marad utánuk

énekesnő

Visszautasította a világsztár félreérthetetlen ajánlatát a nagy magyar énekesnő

Zalatnay Saroltát több világsztár is megkínálta droggal, de mindig elég erős volt ahhoz, hogy nemet mondjon nekik. Az énekesnő szerint a drogtörvény szigorítása nagyon jó ötlet volt.
Zalatnay Sarolta a hatvanas években két évig Londonban élt és testközelből látta, milyen hatása van a drognak. Óriás művészekkel lógott az énekesnő, akik rendszeresen megkínálták különböző tudatmódosító szerekkel, kábítószerekkel is.

Zalatnay Sarolta, az énekesnő, aki visszautasította nagy világsztárok ajánlatát
Zalatnay Sarolta, az énekesnő, aki visszautasította nagy világsztárok ajánlatát
Fotó: Vadnai Szabolcs/Bors

Nemet tudtam mondani a kísértésre, pedig olyan hatalmas világsztárok kínálták a szereket, mint Janis Joplin, vagy éppen Jimi Hendrix. Őket kettőjüket sohasem láttam tisztán, vagy éppen józanul. 1970-ben mindketten meghaltak…”

- mondta a Borsnak Cini.  

Korán rájött az énekesnő, mit nem akar

Zalatnay Sarolta gyerekkora óta tudja, hogy nem akarja kipróbálni, milyen elszállni drogoktól.

Furcsa lesz, amit most mondok, de a saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy milyen rettenetes állapot az, amikor az ember kitisztul egy ilyen után. Gyermekkoromban ugyanis többször is műtöttek, és akkoriban éterrel altattak. Ébredés után hosszan voltam nagyon, de nagyon rosszul. Szédültem, hánytam és képtelen voltam koordináltan mozogni. Köszöntem szépen, ebből én önként, soha nem kértem!” 

– közölte az énekesnő, hozzátéve: a kormány szigorított drogtörvényére már nagy szükség volt és reméli, hogy eléri a célját, vagyis sikerül felszámolni itthon a szerhasználók és szerterjesztők táborát. Ahogy ő fogalmazott: le kellene csapni a filléres drogterjesztőkre is.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

