Erőszak egy kecskeméti hotelben, ahol csak a recepciós lélekjelenléte mentette meg a nőt

Egy békésnek induló szállodai pihenés fordult át valóságos rémálomba Kecskeméten, amikor egy férfi drog hatása alatt brutálisan támadt rá saját élettársára. A panzió recepciósa végül nemcsak tanúja, hanem hőse is lett a történetnek, nélküle talán sokkal súlyosabb vége lett volna az erőszak vége - írta a Baon.hu.

Drog hatására cselekedett az agresszív férfi, az erőszak tragédiába is torkollhatott volna

Fotó: Shutterstock

A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2024 decembere óta élt együtt a nővel, akinek mindennapjait már akkor is a folyamatos kapcsolati erőszak árnyékolta be. A pár 2025 februárjában néhány napot egy helyi panzióban töltött, de a békés kikapcsolódás helyett kábítószer és kristály fogyasztása után a pihenés rémisztő szintre lépett.

Az erőszak majdnem tragédiába fulladt

A férfi reggel teljesen elvesztette a kontrollt és ököllel ütötte, rugdosta a nőt, aki súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ahogy az ilyen eseteknél gyakran előfordul, a támadó bezárta áldozatát, elrejtette a kulcsot, elvette a nő telefonját és mindent megtett, hogy a sértett ne tudjon segítséget kérni.

A helyzet végül akkor fordult jobbra, amikor a recepciós észrevette, hogy valami nincs rendben. Azonnal közbelépett és ezzel lehetővé tette, hogy a nő kiszabaduljon a szobából, ahol a férfi fogva tartotta.

A jelenleg letartóztatásban lévő támadó ellen az ügyészség kapcsolati erőszak, súlyos testi sértés és személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat. Az indítvány szerint a férfi börtönbüntetésre számíthat.

Erőszakot elkövető személyt pedig az utóbbi időszakban is elkaptak a hatóságok. Az érintett férfi miután megverte párját, meztelenül tette ki kocsijából a nőt, majd elhajtott.